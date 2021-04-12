Танковый пулемет, пистолет, револьвер: какие виды раритетного оружия сдали казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды раритетного оружия сдали казахстанцы, рассказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, в Восточно-Казахстанской области в 2012 году был добровольно сдан танковый пулемет со времен ВОВ марки «Никонов-Семенов-Владимиров-Танковый» калибр 12,7 мм», - сообщил Алексей Милюк.

Он также отметил, что в 2013 году в городе Семее сдана винтовка 32 калибра Итальянского производства «Веттерли – Витали»1882 года выпуска и револьвер системы «Лефоше».

Также гражданами сдан нарезной пистолет «ТОЗ» калибра 6,5 мм, 1936 года выпуска предназначенный для агентурных работ. Жителями Северо-Казахстанской области передан пистолет-пулемет Шпагина.

«В Павлодарской области добровольно сдан обрез гладкоствольного огнестрельного оружия конструкции «Фролова» 1891 года выпуска. Эти экземпляры переданы в качестве экспонатов в музеи департаментов полиции», - уточнил Алексей Милюк.

Ранее сообщалось, очередная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия стартовала в Казахстане.