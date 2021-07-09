Танец тюркских воинов представил ансамбль Нацгвардии Казахстана на Всемирной Фольклориаде

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В эти дни в Башкортостане проходит VI Всемирная Фольклориада CIOFF-2021, куда съехались творческие коллективы из 37 стран мира, представляющие традиции и культуру своего народа. Казахстан на данном фестивале представлен впервые. Фольклорное искусство нашего народа показывает военный коллектив – Ансамбль песни и танца Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие почетные гости и все участники Фольклориады. Делегатов из всех стран поприветствовал Президент Башкортостана Радий Хабиров и президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF Филипп Боссан.

Ансамбль песни и танца Национальной гвардии к фестивалю готовились основательно.

«К уникальному событию, которое проходит в Уфе, мы привезли ряд интересных и ярких номеров и колоритных композиций, связанных с историей и культурой Великой Степи. В фестивале участвуем смешанным составом. Основу делегации составляет танцевальная группа, фольклорные музыканты, группа бэк-вокала. Все произведения, которые украсят танцоры, будут идти под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов. А песни исполняют два солиста — Гайни Жумашева и Сакен Алимханов», – говорит художественный руководитель ансамбля майор Дархан Рахимгалиев.

С первых же дней пребывания на башкирской земле местные жители встретили казахстанский коллектив с особой теплотой. Музыканты совершили экскурсию по городу и посетили исторические объекты Уфы, приняли участие на торжественном параде участников Фольклориады – 2021. Во время шествия казахстанского коллектива жители и гости города приветствовали их с радушными возгласами «Казахстан, братья», «Кош келдиндер!» («Добро пожаловать!»). Музыканты ансамбля в ходе парада продемонстрировали зрителям национальные танцы, спели и сыграли кюй на домбре. Кульминацией шествия стало установление рекорда России на самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах. Одновременно 2700 человек из 57 стран приняли участие на данном хороводе. Кроме того, второй рекорд был поставлен с одновременным участием представителей 71 национальности в хороводе.

Одним из первых среди всех участников фестиваля Ансамбль песни и танца Национальной гвардии выступил на главной концертной площади фестиваля – уфимском амфитеатре рядом с конгресс-холлом «Торатау». Вместе с казахстанцами концертный вечер открывали коллективы из Болгарии, Испании и Колумбии.

Зажигательное выступление казахского ансамбля в особом национальном стиле никого не оставил равнодушным. Зрители одаривали бурными аплодисментами каждый номер коллектива. На сцене были исполнены национальные произведения, как казахстанских авторов, так и музыкантов ансамбля.

«Из всех приготовленных художественных номеров в первую очередь выделю «Гакку». Это известная старинная казахская песня. Мы придали ей новое звучание и превратили в инструментальное произведение, добавив туда красивый танец. Соединение песни с инструментальной игрой и танцем превратило наш номер в яркую и запоминающуюся композицию. В таком же современном стиле мы обработали и другие традиционные песни. Зрители увидели и услышали известные казахские произведения с современным оттенком, такие как «Тұрмағамбеттің термесі», «Домбыра толғауы», «Самғау» и другие. Искусство аранжировки — это одна из наших главных фишек», – рассказывает Дархан Рахимгалиев.

Домбра, кобыз, сыбызгы, жетиген и другие: все эти национальные казахские музыкальные инструменты прозвучали в исполнении коллектива из Казахстана. Кстати, похожие инструменты есть и у башкир. Музыканты воочию увидели данные сходства в ходе выступлений.

«Если брать историю, то у двух народов много родственных музыкальных инструментов, ведь казахи и башкиры — тюркские народы. Но к народным инструментам мы прибавляем ритм-секцию. В нее входят бас-гитара, ритм-гитара, барабан и клавиши, и в этом еще одна наша фишка. Плюс к этому мы добавляем брасс. А это четыре духовых инструмента, в том числе саксофон, труба, тромбон. И на десерт — бэк-вокал!

Вот именно в оригинальном составе и есть наше главное отличие от подобных коллективов. Обычно фольклорные ансамбли состоят только из народных инструментов. А у нас все есть. Как правило, почти все ансамбли и оркестры работают в одном направлении — ансамбль народных инструментов, симфонический оркестр или духовые инструменты. А у нас богатый смешанный состав. В этом и состоит наша главная изюминка и главная сложность, ведь для такого состава нет партитур, мы ведь первые. Поэтому сами пишем аранжировку, как я уже говорил, например, для таких композиций, как «Гакку», «Самгау» и т.д., – говорит художественный руководитель коллектива.

У башкиров хорошо развито горловое пение и игра на национальном инструменте «Курай». У казахов аналогичный инструмент называется сыбызгы. Кстати, эти вышеназванные элементы исполнения на суд большой публике продемонстрировали музыканты коллектива Нурлыбек Аманов и Санжай Альмишев.

»Уверен, все казахи знают о родственных им народах — татарах и башкирах. Башкортостан нам родственен и культурой, и языком, и общей тюркской историей. Более того, известно, что многие музыканты из Казахстана обучались древней музыкальной национальной культуре у башкирских коллег. Взять для примера горловое пение. Лично знаю людей, кто учился этому в Башкирии. К сожалению, ни разу в вашей республике не был, но с башкирами знаком давно. Вместе учились на Военно-дирижерском факультете, в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации. И хотя они были на старших курсах, а я на младшем, но учеба в Москве нас сдружила. И понимали другу друга легко, ведь языки-то похожие. Ну, а то, что Башкирия — красивый гостеприимный край и славится не только медом и песнями, думаю, общеизвестно», – отмечает Дархан Рахимгалиев.

К слову сказать, участие ансамбля песни и танца Национальной гвардии в данном фестивале является большим опытом. До этого коллектив неоднократно принимал участие в российских фестивалях, таких как «Амурские волны» в Хабаровске, «Фанфары Казани» в Татарстане, а также в московском мероприятии «Спасская башня».

Официальные мероприятия Фольклориады продолжатся в Уфе и районах республики по 10 июля.

Напомним, 8 июля на сцене Уфимского амфитеатра на «Сердце Фольклориады» воцарился инструментальный казахский этно-рок. Уже знакомая уфимцам популярная группа Ulytau привезла из Казахстана пламенные приветы и уверения в любви.