Танец полыни: вечер национальной хореографии пройдет в «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 декабря сцена театра «Астана Балет» преобразится в уникальную площадку для показа современных достижений казахского хореографического искусства. В афише – уникальная по содержанию программа «Наследие Великой степи», а также одноактный балет «Жусан» в постановке главного режиссера театра Мукарам Авахри, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Наследие Великой степи» – это собрание лучших хореографических миниатюр из репертуара «Астана Балет», в которых гармонично сочетаются этнографические элементы и современные балетмейстерские решения. Эта программа традиционно входит в гастрольную афишу театра. Ей одинаково восторженно рукоплескали в Лондоне, Милане, Монако, Нью-Йорке и многих других странах. Британская «Таймс» отметила национальный колорит, богатство костюмов и чудесное исполнение казахстанских артистов.





Каждая хореографическая миниатюра заслуженных деятелей Казахстана Мукарам Авахри и Айгуль Тати – это поразительный мини-спектакль с красочными костюмами, интересной драматургией и узнаваемыми мелодиями. Также в этот вечер будет представлен новый танцевальный номер казахстанского хореографа Анны Цой – «Ветер в гривах» на музыку композитора Газиза Туманова. Это чарующая мини-история о музыке степей.

В одноактном балете «Жусан» («Полынь») хореограф повествует о неукротимом духе народа, о мрачных страницах его истории, о великой жизненной силе, переданной через образ травы жусан. Особый колорит и мистицизм придают спектаклю сочетание самобытной хореографии с великими образцами европейской, русской и национальной музыки. Световые эффекты и видеоинсталляции призваны погрузить зрителя в атмосферу настоящего путешествия по необъятной Сары-Арке, окутанной легендами и мифами.