Танцы на льду в поддержку олимпийцев провели в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В центральном столичном парке в честь казахстанских спортсменов, отправившихся на олимпиаду в Пекине, провели танцы на льду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Горожане, которые вышли на прогулку в центральном столичном парке стали свидетелями необычного представления. Чтобы как можно больше жителей и гостей столицы погрузились в атмосферу главных стартов четырехлетия, участники флешмоба напомнили своими зажигательными танцами на льду о достижениях казахстанской сборной.
По словам организатора мероприятия, Нуржана Нургабулова, каток расположен в живописном месте возле елочной тропы, украшенной подсветками и лавочками. Очевидно, что занятия спортом объединяют людей, воспитывают силу духа, чувства патриотизма, но и дарят заряд бодрости и вдохновения.
Заместитель акима района Есиль Дарменияр Кыдырбекулы отметил, что многим горожанам нравятся зимние виды спорта, поэтому они специально пришли на каток центрального парка поддержать казахстанскую Олимпийскую сборную и пожелать удачи спортсменам на предстоящей олимпиаде которая будет проходить в Пекине.
«В нашем районе на постоянной основе в течении последних трех лет проводится фестиваль Esil Winter, который призван популяризировать зимние виды спорта, такие как катание на лыжах, коньках и скандинавская ходьба. Ежегодно в спортивном мероприятии принимают участие все больше жителей и гостей столицы. Наша цель – вовлечь и привить гражданам, особенно молодежи, любовь к зимним видам спорта. Нам сам бог велел пользоваться всеми прелестями долгой зимы, поэтому важно создать для этого комфортные условия», - сказал заместитель акима района Есиль Дарменияр Кыдырбекулы.
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