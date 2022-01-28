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Танцы на льду проведут в столице в поддержку казахстанских олимпийцев

28 Января 2022 15:10
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Танцы на льду проведут в столице в поддержку казахстанских олимпийцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в честь отъезда казахстанских олимпийцев на главные игры четырехлетия в столичном парке пройдут танцы на льду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Этой зимой в Центральном парке залили необычный каток. Это не привычная всем пустая площадка со льдом, а красивейшая тропа среди ёлок, украшенная подсветками и лавочками.

Наши соотечественники вылетели на Олимпиаду-2022 в Пекине. В поддержку будущих чемпионов в парке проводятся сегодня веселые уличные танцы на льду.

Мероприятие состоится в 20:00 часов на катке Центрального парка (район фудкорта по главной аллее). Вход со своими коньками бесплатный.


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#Нур-Султан   #Спорт   #Общество   #Олимпиада-2022  
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