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    07:29, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Танцы на крыше чужого автомобиля устроил нетрезвый житель Степногорска

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Танцы на крыше автомобиля, принадлежащего 72-летнему жителю города Степногорска, устроил нетрезвый акмолинец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, злоумышленника полицейские установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

    «Им оказался 27-летний, ранее судимый по ст. 296 УК РК житель города Степногорска. Сумму ущерба, причиненного его автомобилю марки «Газ-3110», 72-летний потерпевший оценил в размере 200 000 тенге. Сотрудниками подразделений криминальной полиции было установлено, что у злоумышленника в тот вечер оказалось немало зрителей, которые позже дали свидетельские показания», - отметили в ведомстве.

    В настоящее время по данному факту следственным отделом начато досудебное производство по ч. 1 ст. 293 «Хулиганство».

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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