Танцы на крыше чужого автомобиля устроил нетрезвый житель Степногорска

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Танцы на крыше автомобиля, принадлежащего 72-летнему жителю города Степногорска, устроил нетрезвый акмолинец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, злоумышленника полицейские установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Им оказался 27-летний, ранее судимый по ст. 296 УК РК житель города Степногорска. Сумму ущерба, причиненного его автомобилю марки «Газ-3110», 72-летний потерпевший оценил в размере 200 000 тенге. Сотрудниками подразделений криминальной полиции было установлено, что у злоумышленника в тот вечер оказалось немало зрителей, которые позже дали свидетельские показания», - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту следственным отделом начато досудебное производство по ч. 1 ст. 293 «Хулиганство».