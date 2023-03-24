Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Танцующего «Қара жорға» робота создала пятиклассница из Кентау

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2023, 16:13
Танцующего «Қара жорға» робота создала пятиклассница из Кентау Фото: t.me/oqu_agartu

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Школьница из Кентау создала робота, танцующего «Қара жорға», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Ученица пятого класса средней школы №23 города Кентау Аружан Смайл посещает кружок робототехники во Дворце школьников. Танцующего робота юная изобретательница создала под руководством Акниет Елемесовой.

«Наша главная цель – совместить наши национальные игры, такие как «Арқан тартыс», «Көкпар», «Теңге алу» с технической сферой и открыть напрямую путь к знаниям подрастающего поколения», - сказала Акниет Елемесова.

По словам школьницы, после первого посещения кружка ее интерес к робототехнике возрос. Она захотела создать проект, который ориентирован на продвижение национальных традиций.

Необычного робота, танцующего «Қара жорға», Аружан презентовала на Наурыз. Девочка преуспевает не только в роботехнике, но и в предметах естественно-математического направления.


Образование   Наука   Минпросвещения РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане