Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские провели профилактическую беседу с танцующей на одном из перекрестков столицы девушкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана

«5 августа в 21.03 часов на канал 102 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Керей - Жанибек хандары и Мангилик Ел в течение трех часов танцует девушка. Прибывшими сотрудниками полиции личность девушки установлена, с ней проведена профилактическая беседа», - сообщили в пресс-службе.

Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает: во избежание дорожно-транспортных происшествий не отвлекать внимание водителей.

Пользователи соцсетей в течение месяца рассылали видео с танцующей на перекрестке девушкой, задаваясь вопросом, для чего она это делает. Как отвечает сама девушка, танцы - для поднятия настроения окружающим.





