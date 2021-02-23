АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Танцевавшего в пьяном виде у ресторана водителя задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 03:20 сотрудники Центра оперативного управления полиции города Атырау по видеонаблюдению заметили как танцевавший перед одним из ресторанов мужчина сел за руль автомобиля. Через 10 минут полицейские возле дома №124 на проспекте Азаттык остановили для проверки автомобиль Toyota Estima, зарегистрированный в Республике Армения. За рулем оказался 30-летний житель Кызылкогинского района. Мужчину доставили в наркологический диспансер, где его состояние опьянения подтвердилось. Стало известно, что водителя ранее уже лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.

В отношении севшего за руль в пьяном виде водителя возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК. Автомобиль припаркован на специальной стоянке



