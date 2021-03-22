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    21:10, 21 Март 2021 | GMT +6

    Танцевавшего на проезжей части мужчину ищут в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские разыскивают мужчину, который минувшей ночью устроил дискотеку посреди улицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространилось видео с танцующим ночью мужчиной. Импровизированную дискотеку горожанин устроил на проезжей части на улице Абая. Молодой человек лихо отплясывал под «Хуторянку», которая гремела из портативной колонки.

    «Факт нарушения тишины в ночное время суток, имевший место в ночь с 20-го на 21 марта по улице Абая внесен в книгу учета информации 1-го отдела полиции Петропавловска. Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление личности молодого человека», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    Стражи порядка призвали очевидцев любого нарушения административного или уголовного законодательства обращаться на оперативный канал «102» или воспользоваться мобильным приложением «102».





    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Видео Правоохранительные органы
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