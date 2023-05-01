Танцевальный и гастрономический фестивали прошли 1 мая в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сразу два грандиозных фестиваля ждали жителей и гостей города Кокшетау в День единства народа Казахстана. Это впервые прошедший в Акмолинской области хореографический фестиваль «Би - рух тынысы», посвященный празднику и 125-летию Темирбека Жургенова, и фестиваль национальной кухни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокшетау на набережной озера Копа состоялся гала-концерт хореографического фестиваля «Би - рух тынысы», посвященного Дню единства народа Казахстана и 125-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля, педагога и журналиста, внесшего неоценимый вклад в развитие образования, культуры и литературы Казахстана, Темирбека Жургенова.

В гала-концерте фестиваля приняли участие коллективы города Астаны, Северо-Казахстанской области, Ерейментауского, Коргалжынского, Аршалынского, Атбасарского и Сандыктауского районов, городов Степногорск и Кокшетау, которые порадовали зрителей яркими танцами народов Казахстана.

«В Акмолинской области в честь Дня единства народа Казахстана впервые проходит республиканский танцевальный фестиваль. К нам в Кокшетау съехались самые талантливые коллективы области, СКО и Астаны. Желаю в этот день каждой семье мира, добра, благополучия!» - отметила руководитель управления культуры региона Айгуль Сабитова.

По словам руководителя отдела по обеспечению деятельности организаций культуры управления культуры Акмолинской области Дины Бейсембаевой, цель конкурса – популяризация и пропаганда танцев народа Казахстана. На сегодняшний день в стране насчитывается много современных танцевальных направлений, и народный танец порой уходит на второй план.

«Теперь фестиваль станет ежегодным и будет проходить в Кокшетау, ведь областной центр издавна славится своими танцевальными традициями, у нас даже уже есть несколько брендов. Это коллектив «Он алты қыз», ансамбль «Гәкку» и многие другие. Их хорошо знают на республиканском уровне. Они занимают призовые места в международных конкурсах», - поделилась Дина Бейсембаева.

Ансамблю народного танца «Жастар» из Ерейментау уже 25 лет. В прошлом году коллектив выиграл Гран-при областного смотра, а вместе с этим - автомобиль. Теперь ансамбль готовится к смотру 2023 года.

«Мы исполняем казахские народные танцы. Часто выезжаем на гастроли, участвуем в республиканских и международных конкурсах, где неоднократно становились победителями, в областных и районных мероприятиях. Очень рада, что нас пригласили на этот фестиваль. Приехали у нас 10 девушек и 6 юношей», - поделилась руководитель ансамбля Молдир Абжикова.

Сама хореограф занимается танцами с 3 класса, окончила Западно-казахстанский университет им. М. Утемисова, после чего стала преподавать танцевальное мастерство. Сегодня коллектив состоит из нескольких групп – старшего возраста, среднего и младшего.

На фестиваль каждый участник представил два народных танца, один из которых казахский.

Коллектив «Реверанс» села Балхашино Сандыктауского района Акмолинской области привез на фестиваль казахский и русский танцы. Ребята занимаются народными и современными танцами в местном Доме культуры, а руководит процессом Антон Швецов. По словам участниц, коллектив неоднократно становился обладателем Гран-при и первого места на различных республиканских конкурсах.

По окончании фестиваля участники получили подарочные сертификаты на сумму 100 тысяч тенге и символические подарки.

На втором фестивале «Достық дәмі» представители разных народностей, населяющих Акмолинскую область, устроили выставку своих традиционных национальных блюд. Кокшетауцы и гости города могли узнать уникальные рецепты приготовления национальных блюд и даже провести дегустацию. Казахские курт и бешбармак, русские блины с икрой и каравай, татарские балиш и учпочмак, украинские паляница и узвар, узбекский плов – вот лишь небольшой перечень того, что могли увидеть гости выставки.

«Русская община Акмолинской области всегда принимает участие в фестивале дружбы, который проходит в День единства народа Казахстана. Для нас сегодня это особая дата, потому что в этом году русская община празднует свое 10-летие. За это время у нас появилось много друзей и партнеров. Сегодня на фестиваль национальной кухни мы представили традиционный каравай, блины с красной рыбой, мед, но поскольку мы много лет живем вместе в Казахстане в мире и согласии, то, конечно же, идет взаимопроникновение культур, и на гастрономическом уровне это тоже есть. Поэтому, как и многие семьи в Казахстане, мы не представляем уже наш стол без куырдака, бауырсаков, курта. Это уже обязательные блюда на всех наших праздниках, и сегодня они тоже есть на нашем столе», - отметила заместитель председателя ОО «Русская община Акмолинской области» Ирина Панасюра.



Кроме того, управлением физической культуры и спорта Акмолинской области были проведены спортивно-массовые мероприятия. Жителей и гостей Кокшетау ждали такие соревнования, как мас-реслинг, брейкданс, футбол, попади в цель (футбол и хоккей), Tartyl Fest, стритбол, асык ату, перетягивание каната, веселые старты, бука тартыс и другие.

Вечером Молодежно-ресурсный центр Акмолинской области впервые в этом году провел вечернюю программу «OPEN AIR-2023», в котором приняли участие активная и творческая молодежь области.

«Одно из направлений работы МРЦ – развитие досуга молодежи. После зимы у нас это первый OPEN AIR в этом году. Планируем проводить его ежеквартально. Сегодня выступают победители ежегодного фестиваля молодежи «Студенческая весна -2023». Кроме кокшетауской молодежи, это коллективы из районов Акмолинской области», - отметил руководитель молодежно-ресурсного центра региона Дастан Ермеков.

Пришедших ждали конкурсы, викторины и розыгрыши с подарками.







