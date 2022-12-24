Таможня собрала более 3,3 трлн тенге платежей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Oбъем таможенных платежей и налогов в государственный бюджет Республики Казахстан на 23 декабря 2022 года достиг 3,3 трлн тенге, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,2 трлн тенге), передает МИА «Казинформ».
В том числен НДС на импорт поступило 1,4 трлн тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 80% (766 млрд тенге). При этом, план по НДС на 2022 год исполнен досрочно 7 ноября т.г.
Товарооборот Казахстана за 10 месяцев 2022 года составил 87,6 млрд долларов США (против 61 млрд долларов США в прошлом году). В том числе импорт вырос до 24,2 млрд долларов США (против 18,3 млрд долларов США в прошлом году), а экспорт увеличился до 63,4 млрд долларов США (против 42,8 млрд долларов США в прошлом году).
Объем транзита по территории Республики Казахстан за 11 месяцев 2022 года вырос и составил 10,1 млн тонн (9,2 млн тонн за 11 месяцев 2021 года).
Почти в два раза выросло количество участников ВЭД (44,5 тыс. в 2022 году против 28,8 тыс. в 2021 году).
К ключевым мерам, позволившим обеспечить достижение указанных результатов, относятся:
1. централизация контроля. Создано Главное диспетчерское управление (ГДУ), которое осуществляет дистанционный контроль без контакта с участниками ВЭД. В результате работники таможенных постов отделены от принятия решений, система самостоятельно распределяет таможенные декларации по специалистам и определят коридор («зеленый», «красный», «желтый», «синий»), то есть минимализированы условия для коррупционных проявлений;
2. Кадровая политика. Внедряются принципы меритократии в кадровую политику. Ужесточена оценка профессионализма в таможенных органах, по фактам несоответствия от занимаемых должностей освобождены 10 руководителей таможенных постов и пять заместителей руководителей таможенных постов;
3. Цифровизация. Автоматизировано категорирование участников ВЭД. Приняты меры по совершенствованию Системы управления рисками с использованием элементов искусственного интеллекта. Начато категорирование субъектов околотаможенной сферы. Актуализированы более 8 тысяч стоимостных индикаторов риска;
4. Снятие барьеров. В среднем за сутки в 4 раза увеличена пропускная способность на приграничных пунктах пропуска с Китаем, в том числе за счет открытия ранее закрытых пунктов пропуска «Майкапшагай – Зимунай» и «Калжат – Дулаты». Для просчетов рисков участников ВЭД на сайте КГД МФ РК размещается ценовая информация по товарам. На сайте «E-окна» реализован онлайн-сервис по просмотру данных по декларированию товаров в разрезе ТС.
Особое внимание КГД МФ РК в 2022 году было уделено устранению барьеров на границе с Китаем, занимающем первое место по товарообороту среди всех торговых партнеров Республики Казахстан (22,8%, 17,8 млрд долларов США). Налажен онлайн-обмен экспортными декларациями, сведения по ним приходят до того, как товар заедет на территорию КНР и Казахстана. До 2022 года Казахстан получал только сведения по товарам, перемещаемым автотранспортом (17% импорта из КНР). С 2022 года Казахстан начал получать данные по товарам, перемещаемым железнодорожным путем (80% импорта из КНР). Обеспечено достоверное декларирование импорта из КНР и по стоимости, и по количеству товаров. Как результат, на 23 декабря 2022 года в государственный бюджет РК поступило таможенных платежей и налогов на сумму 627,3 млрд тенге, что на 64% больше, чем в 2021 году (382,2 млрд тенге).
Аналогичный рост показателей наблюдается не только по Китаю, но и по другим торговым партнерам Республики Казахстан. К примеру, объем таможенных платежей и налогов за товары, ввозимые из Турецкой Республики, с начала 2022 года составил 126,9 млрд тенге, что на 75% больше аналогичного показателя за весь 2021 год (72,6 млрд тенге). При этом эффективность сбора платежей с товаров народного потребления выросла на 389% (9,95 млрд тенге с 4012 транспортных средств в 2021 году, 36,87 млрд тенге с 3038 транспортных средств в 2022 году) за счет устранения теневых схем.
Вместе с тем на контроле находится ряд задач, для решения которых КГД МФ РК будет продолжена работа по обеспечению полной автоматизации всех бизнес-процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, а также упрощения всех таможенных процедур.
Курс на прозрачность, взятый КГД МФ РК, сталкивается с сопротивлением отдельных участников ВЭД, которые не только идут на различные ухищрения в попытках обойти устанавливаемые правила, но и пытаются дискредитировать работу по наведению порядка. На 23 декабря 2022 текущего года выявлено в три раза больше нарушений, чем за весь 2021 год, в государственный бюджет РК взыскано 181,8 млрд тенге против 50,7 млрд тенге в 2021 году.
Справочная информация
1. Структура таможенных платежей и налогов в государственный бюджет Республики Казахстан
|
Позиция
|
на 23 декабря
2022 года
|
на 23 декабря
2021 года
|
ЭТП (нефть и нефтепродукты)
|
1,6 трлн тенге
|
975 млрд тенге
|
НДС на импорт
|
1,4 трлн тенге
|
766 млрд тенге
|
Импортная пошлина
|
40 млрд тенге
|
23 млрд тенге
|
Таможенные сборы
|
32,9 млрд тенге
|
25 млрд тенге
|
Акцизы на импорт
|
26,9 млрд тенге
|
14,7 млрд тенге
|
Защитная пошлина
|
1 млрд тенге
|
399 млн тенге
2. Структура поступлений в государственный бюджет Республики Казахстан от взысканий с нарушителей
|
Позиция
|
на 23 декабря
2022 года
|
на 23 декабря
2021 года
|
Таможенные проверки
|
85,7 млрд тенге
|
16 млрд тенге
|
Занижение таможенной стоимости
|
59,5 млрд тенге
|
20,8 млрд тенге
|
Правомерность применения льгот и защитных мер
|
17 млрд тенге
|
5,5 млрд тенге
|
Нарушения условий таможенных процедур
|
9,3 млрд тенге
|
2,5 млрд тенге
|
Неверная классификация товаров
|
6,1 млрд тенге
|
2,6 млрд тенге
|
Досмотры
|
4,2 млрд тенге
|
3,2 млн тенге