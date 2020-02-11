Таможенный комитет Узбекистана показал свою работу на приграничных постах изнутри

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В целях развития добрососедских, братских отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, государственный таможенный комитет РУ (ГТК) провел ознакомительный пресс-тур по приграничному таможенному посту «Гишткуприк», а также предоставил некоторые данные о созданных условиях для казахстанских и узбекских предпринимателей на пригранично-таможенных постах двух стран. Узнать обо всем этом предлагается в нашем материале от собственного корреспондента МИА «Казинформ» в Узбекистане.

В частности, необходимо отметить, что ГТК РУ впервые предоставляет возможность посмотреть на работу таможенных служб изнутри в режимных объектах. В этой связи будет интересно ознакомиться с некоторыми фактами и статистическими данными. Так, погранично-таможенный пункт «Гишткуприк» является одним из самых крупных переходов между Казахстаном и Узбекистаном. С казахстанской стороны этот же пост носит название «Жибек-жолы», также он известен в народе как «Черняевка». Всего функционирующих постов между Казахстаном и Узбекистаном насчитывается в количестве 9 таможенных пунктов, из них 6 автодорожных: «Даут ата - Тажен» (Каракалпакстан), «Гишткуприк - Жибек-жолы», «С.Наджимов - Казыгурт», «Навои - Капланбек», «Яллама – Б.Конысбаева», а также «Сырдарья - Атамекен».

Наряду с этим, в 2019 году через переход «Гишткуприк» переместилось 7,8 млн физических лиц, а количество проехавших автотранспортных средств составило 141 тыс. Всего через 6 постов между Казахстаном и Узбекистаном за прошедший год переместилось 16,2 млн граждан, а проехавших автотранспортных средств составило – 718,1 тыс. единиц.

Также, в прошлом году из Узбекистана в Казахстан было экспортировано около 40 видов товаров на общую сумму 1 миллиард 487 миллионов долларов США. Из Казахстана в Узбекистан было импортировано 38 видов товаров на 1 миллиард 900 миллионов долларов США. При этом по данным ГТК РУ за весь 2019 год внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Казахстаном достиг чуть менее 3,4 млрд долларов США, что на 638 млн долларов США больше, чем в 2018 году.

Вместе с тем, также имеются факты правонарушения при перемещении товаров и грузов между Узбекистаном и Казахстаном. По данным ГТК РУ только за 2019 год зафиксировано 162 факта контрабанды и нарушений правил провоза товаров, а начиная с января 2020 года, уже выявлено 21 подобных противоправных действий.

Самым распространенным предметом провоза контрабандным путем через казахстанско-узбекскую границу являются изделия из ювелирных украшений и биологические активные добавки (БАД). Также случаются факты провоза экзотических животных, с целью их дальнейшей реализации. В частности, в прошлом году были задержаны контрабандисты, пытавшиеся перевезти в Казахстан детенышей орангутанга и черноруких гиббонов, последних даже пытались пронести в своих карманах. Кроме того, фиксируются необычные способы доставки контрабанды на сопредельную территорию. Так, в сентябре прошлого года был посажен летательный дрон, переправлявший по воздуху через казахстанско-узбекскую границу запрещенные лекарственные препараты – трамадол, в количестве 600 пластинок.

В рамках двухстороннего сотрудничества между таможенными органами двух стран также ведется активная работа. На сегодняшний день между Казахстаном и Узбекистаном подписан 1 межправительственный и 15 межведомственных соглашений в таможенной области.

Кроме того, с 1 января текущего года между Узбекистаном и Казахстаном введен упрощенный порядок взимания таможенных платежей на приграничных таможенных постах. Указанные нововведения позволят снизить расходы граждан, ввозящих товары для личного пользования, а также упрощают таможенные расчеты и исключают заторы в пунктах пограничного контроля.

В ГТК РУ отмечают, что проводимая работа по укреплению сотрудничества с Казахстаном приведет к повышению активности и на пригранично-таможенных постах. В этой связи между Казахстаном и Узбекистаном была подписана Дорожная карта по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границы.