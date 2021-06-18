Таможенный чиновник помогал контрабандистам провезти 30 контейнеров сигарет из Ирана

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангыстауской области пресечен факт контрабанды сигарет из Ирана на 1,7 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департаментом экономических расследований по Мангыстауской области пресек деятельность преступной группы, осуществившей экономическую контрабанду сигарет из Республики Иран на территорию Казахстана.

«Следствием установлено, что под покровительством руководителя Таможенного поста «Морпорт» Актау из Ирана незаконно перевезено 30 контейнеров сигарет под видом керамической плитки и томатной пасты. За содействие в незаконной контрабанде сигарет члены ОПГ предложили денежное вознаграждение», - сообщает АФМ.

Таможенная стоимость изъятых сигарет составила свыше 1,7 млрд тенге, таможенные платежи и налоги – более 4,8 млрд тенге.

Главный организатор и должностное лицо осуждены на 10 лет, три соучастника противоправной деятельности – на пять лет.

Ежегодно на черный рынок табачных изделий поступают десятки миллиардов сигарет. К примеру, только за прошлый год в Казахстане выявлены факты незаконного ввоза более 7,9 млн пачек сигарет на сумму свыше 1,2 млрд тенге.

Контрабанда наносит серьезный ущерб обществу тем, что подрывает систему налогообложения табачных изделий и делает курение доступным для молодежи.

Нередко доходы от контрабанды табачных изделий идут преступным и террористическим группам.