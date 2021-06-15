Таможенные пункты пропуска модернизируют искусственным интеллектом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о мерах по усилению контроля за трансграничной торговлей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента для усиления контроля за трансграничной торговлей разработан Комплексный план, в рамках которого определен ряд задач. В целях исключения лжетранзита и поставки товаров в адрес фиктивных получателей расширяется применение навигационных пломб на автотранспортные средства», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

Для полноты уплаты налогов, по его словам, вводится контроль по всей цепочке от импорта до розничной реализации и обеспечивается обмен информацией о количестве и стоимости товаров с уполномоченными органами стран ЕАЭС.

«Продолжается проведение пилотного проекта по цифровой маркировке алкогольной продукции. Дальнейшие меры налогового администрирования будут определены по итогам пилота – в октябре текущего года. Кроме того, для улучшения таможенных процедур будут модернизированы пункты пропуска с внедрением технологий искусственного интеллекта и автоматического управления потоками транспорта», - отметил министр.

«Планируется строительство Ситуационного центра и модернизация одного железнодорожного и девяти автомобильных пунктов пропуска, - продолжил он. - Будут приняты и другие меры, направленные на борьбу с нелегальным торговым оборотом и обеспечения дополнительных поступлений в бюджет».



