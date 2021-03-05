Таможенные проверки будут проводиться на основе оценки системы управления рисками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законом РК от 5 января 2021 года №407-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности» внесены изменения и дополнения в части проведения таможенных проверок на основе системы управления рисками. Это позволит повысить результативность проверок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Камеральные таможенные проверки

В пункт 3 статьи 417 Таможенного кодекса введены в качестве одного из оснований для проведения камеральной таможенной проверки результаты применения системы управления рисками (СУР).

На основе результатов СУР проверяемому лицу направляется уведомление об устранении нарушений, при исполнении которого проверяемое лицо не привлекается к ответственности и не подвергается таможенной проверке.

В случае неисполнения таких уведомлений органы государственных доходов выносят распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика на сумму уведомления, а также вправе назначить таможенную проверку в порядке, предусмотренном главой 47 Таможенного кодекса.

В реализацию данной нормы разработан проект приказа Министерства финансов РК по утверждению форм документов, который в настоящее время находится на стадии согласования.

Норма вступила в силу с 1 марта 2021 года.

Выездные таможенные проверки

В статью 418 Кодекса внесены нормы по введению дополнительного вида выездной таможенной проверки - комплексная выездная таможенная проверка, проводимая на основе СУР.

При этом комплексные выездные таможенные проверки проводятся по полугодовому графику комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на сайте уполномоченного органа:

- на первое полугодие – до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок;

- на второе полугодие – до 25 мая текущего календарного года.

Кроме того, органы государственных доходов не менее чем за 30 календарных дней до начала проведения комплексной выездной таможенной проверки направляют проверяемому лицу извещение о проведении комплексной выездной таможенной проверки.

В целях реализации данной нормы разработан проект приказа министра финансов РК «Об утверждении Правил выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками для назначения комплексных выездных таможенных проверок».

В настоящее время проект приказа находится на стадии согласования.

Норма вступила в силу с 1 марта 2021 года.