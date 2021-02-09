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Таможенные платежи: выросли поступления в транспортном секторе и в обрабатывающей промышленности

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Февраля 2021, 10:02
Таможенные платежи: выросли поступления в транспортном секторе и в обрабатывающей промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об итогах года по таможенным платежам рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По основным таможенным платежам произошло снижение поступлений. По отраслям экономики: снизились поступления в горнодобывающей промышленности на 43%, за счет снижения цен на нефть и металлы; выросли поступления в транспортном секторе на 10%, обрабатывающей промышленности - на 9%, строительстве – на 2,2% и торговле - на 1,4%», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Что касается налогово-таможенного администрирования, то здесь, по его словам, за последние годы наблюдается положительная динамика.

«За 2020 год органами госдоходов проведено 11,4 тыс. налоговых проверок, что в сравнении с 2019 годом меньше на 58%. При этом, результативность увеличена на 29%. Введены новые методы дистанционного контроля. В целях повышения прозрачности госзакупок внесены изменения в соответствующие Правила, где подтверждается финансовая устойчивость участников госзакупа», - отметил министр.

В общей сложности, по итогам 2020 года рассмотрено 2,5 тыс. обращений и обеспечено поступлений на сумму 7,4 млрд тенге.

«Стало возможным онлайн выявление рисковых компаний, которые участвуют в бестоварных сделках и схемах по обналичиванию. Выявлена и ограничена деятельность 5 тыс. таких компаний с суммой оборота 2 трлн тенге. Это способствовало сокращению обналичивания на территории Казахстана. Объем уплаченных налогов по участникам проекта «Казначейское сопровождение» за 2020 год по сравнению с 2019 годом вырос на 24% и составил 202 млрд тенге», - заключил Е. Жамаубаев.


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