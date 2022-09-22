22 Сентября 2022, 18:27

Таможенники разъяснили порядок ввоза автомашин из Казахстана в Россию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В представительстве таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Казахстан разъяснили порядок ввоза автомашин из Казахстана в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Территории Российской Фeдeрации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской Республики составляют единую таможенную территорию ЕАЭС. Пределы таможенной территории ЕАЭС являются таможенной границей ЕАЭС.

В соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса ЕАЭС товарами ЕАЭС являются товары: находящиеся на таможенной территории ЕАЭС, полностью произведенные на таможенной территории ЕАЭС; находящиеся на таможенной территории ЕАЭС, приобретшие статус товаров ЕАЭС, либо признанные товарами ЕАЭС в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС либо до его вступления в силу.

Транспортные средства, имеющие статус товаров ЕАЭС, в рамках таможенной территории ЕАЭС перемещаются свободно.

Вместе с тем, существуют следующие риски при ввозе в Российскую Федерацию транспортных средств из Республики Казахстан.

В Республике Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, в отношении некоторых категорий транспортных средств применяются «пониженные» ставки ввозных таможенных пошлин.

Перечень легковых транспортных средств, в отношении которых Республикой Казахстан с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, и размеров таких ставок пошлин (утвержден Решением Совета ЕЭК от 14 октября 2015 г. № 59).

Такие транспортные средства являются условно выпущенными и имеют статус иностранных товаров. Ввоз в Российскую Федерацию лицами, постоянно проживающими в Российской Федерации, указанных транспортных средств запрещен.

Выпущенные в обращение на территории Республики Казахстан с применением пониженных ставок ввозных таможенных пошлин, могут временно ввозиться на территории других государств-членов лицами (гражданами Республики Казахстан или иными лицами), постоянно проживающими в Республике Казахстан, и в случае, если такие автомобили легковые и пpoчиe моторные транспортные средства зарегистрированы на территории Республики Казахстан на указанных лиц на основании документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства, с отметкой о выпуске в обращение с применением пониженных ставок ввозных таможенных пошлин.