Таможенникам РК предлагают дать право останавливать транспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитету государственных доходов необходимо право остановки транспортных средств и грузов. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снижение количества неучтенных товаров из стран ЕАЭС. С ейчас о чень большая конкуренция по развитию транзитного потенциала между странами, большие вопросы обсуждаются с Кыргызстаном, с Россией. К примеру, в прошлом году практически 10 тысяч автомобилей к нам в Казахстан проехало в адрес несуществующих налогоплательщиков. Естественно, мы это должны администрировать. Точно так же заявляют транзит, на самом деле товар остается здесь. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос наделения КГД правом остановки транспортных средств и грузов по пути следования. Потому что с апреля, согласно Кодексу, вводится электронная товаросопроводительная накладная. Если товаропроизводительная накладная не оформлена на то или иное транспортное средство, чтобы мы обладали правом его остановить. Сейчас, чтобы остановить, мы привлекаем департамент внутренних дел, и теряется оперативность», – сказал М. Султангазиев.

Кроме того, по словам председателя КГД, предлагается усиление административной ответственности в случае несоответствия грузов данным, заявленным в документах, вплоть до их конфискации. По мнению спикера, это упорядочит торговлю и внутреннюю, и со странами ЕАЭС. Также снизится теневая составляющая в автомобильных перевозках, появятся крупные компании, осуществляющие автоперевозки.