Тамару Дуйсенову назначили министром труда и социальной защиты населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тамару Дуйсенову назначили министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа Главы государства.

Дуйсенова Тамара Босымбековна окончила в 1987 году Ташкентский институт народного хозяйства, по специальности инженер-экономист, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала после окончания института в 1988 году учителем средней школы по информатике в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области;

С 1988 по 1992 годы — работала экономистом НИИ экономики и нормативов при Госплане Узбекской ССР;

С 1992 по 1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной админситрации;

С 1993 по 1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-холдинг»;

С 1994 по 1997 годы — советник, заместитель и первый заместитель акима Сарыагашского района;

С 1997 по 1999 годы — первый заместитель акима города Шымкента;

С 1999 по 2002 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;

С 2002 по 2006 годы — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

С 2006 по 2008 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;

С 2008 по 2013 годы — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК;

В 2013 году — вице-министр труда и социальной защиты населения РК; министр труда и социальной защиты населения РК;

С 2014 по 2017 годы — министр здравоохранения и социального развития РК;

С 2017 по 2018 годы — министр труда и социальной защиты населения РК.

В 2019 году - секретарь партии «Nur Otan».

С июля 2019 года по май 2020 года – руководитель «Центра развития трудовых ресурсов».

С 5 мая 2020 года Помощник Президента – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.



