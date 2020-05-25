Тамаре Дуйсеновой презентовали работу проекта «Адалдық алаңы» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации концепции «Слышащего государства» помощнику Президента РК Тамаре Дуйсеновой презентована работа проекта «Адалдық алаңы» Агентства по противодействию коррупции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В мероприятии приняли участие председатель агентства Алик Шпекбаев и аким столицы Алтай Кульгинов.

Деятельность проектной инициативы во всех регионах направлена на искоренение бытовой коррупции, создание комфортных условий при получении госуслуг и обеспечение действенной реализации инструментов общественного контроля.

Директор департамента добропорядочности агентства Ғанижан Асанұлы осветил основные результаты проекта в масштабах страны, отметив, что, стержневым критерием в оценке деятельности любого госоргана является доверие граждан.

В ходе обсуждения акцентирована значимая роль трансформации госучреждений и принципов взаимодействия госорганов с обществом.

В Казахстане на формат оpenspace перешли 855 госучреждений, а 584 открыли фронт-офисы для безбарьерного обслуживания населения. Среди акиматов различных уровней 253

адаптировали свою деятельность к основам сервисной модели. Агентство демонстрирует такую практику на своем примере.

Посетив кабинеты сотрудников департамента, стены в которых прозрачны, Тамара Дуйсенова обратила внимание, что такой подход создает благоприятную атмосферу транспарентности и доверия.

Деятельность сервисного центра «Antıkor Ortalyǵy» при столичном департаменте выстроена в качестве площадки для взаимодействия а гентства с общественными организациями и обеспечения эффективной обратной связи с населением.

Гостям продемонстрирован современный механизм приема граждан, в том числе по линии антикоррупционного сопровождения бизнеса «Protecting business and Investments». Сотрудники рассказали и о работе студии брифингов и прямых эфиров «Antikor.Live». Любой желающий может задать вопрос спикерам или обратиться за консультацией.

Руководителем проектного офиса Мирасом Шекеновым освещен ход реализации мероприятий «Астана – адалдық алаңы».

Особый интерес вызвала «Интерактивная карта открытых бюджетов», обеспечивающая возможность общественного контроля в онлайн-режиме за расходованием бюджетных средств госучреждений.

По итогам встречи Тамара Дуйсенова подчеркнула необходимость в открытости и прозрачности госорганов в регионах и их конструктивном сотрудничестве с обществом, при котором жалоба гражданина должна максимально качественно прорабатываться на местах без бюрократических проволочек и вынужденных обращений в центральные госорганы.