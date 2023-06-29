Тамара Дуйсенова затронула проблемы послеоперационной реабилитации пациентов в регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова обозначила несколько нерешенных вопросов в области отечественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу поднять некоторые вопросы, касающиеся отечественной нейрохирургии. Конечно, сегодняшний успех отрасли радует, нейрохирурги на сегодня делают сложные операции 3-5-го уровня. Во-первых, необходимо усилить профилактическую работу внутри страны по пяти областям медицины, где регистрируется больше смертей. В том числе нейрохирургия. Второй вопрос, это развитие нейрохирургии и обеспечение оборудованием в районных центрах и населенных пунктах. Этот вопрос касается не только нейрохирургии, но и кардиохирургии, онкологии. К сожалению, как бы ни внедрялись новые технологии, некоторые заболевания все более затрагивают молодых», - сказала Тамара Дуйсенова, выступая на V конгрессе нейрохирургов, который проходит в столице.

Кроме того, замглавы Правительства затронула кадровый вопрос.

«Кадры важны для всех отраслей. Мы должны постоянно повышать квалификацию специалистов. Особенно на местах, то есть специалистов района. Следующий вопрос - реабилитационный процесс. После операции пациент должен проходить реабилитацию. В крупных городах и областных центрах этот аспект налажен, а в районах все еще требует внимания», - добавила министр.