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Тамара Дуйсенова затронула проблемы послеоперационной реабилитации пациентов в регионах

Автор:  
Серик Сабеков
29 Июня 2023, 15:06
Тамара Дуйсенова затронула проблемы послеоперационной реабилитации пациентов в регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова обозначила несколько нерешенных вопросов в области отечественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу поднять некоторые вопросы, касающиеся отечественной нейрохирургии. Конечно, сегодняшний успех отрасли радует, нейрохирурги на сегодня делают сложные операции 3-5-го уровня. Во-первых, необходимо усилить профилактическую работу внутри страны по пяти областям медицины, где регистрируется больше смертей. В том числе нейрохирургия. Второй вопрос, это развитие нейрохирургии и обеспечение оборудованием в районных центрах и населенных пунктах. Этот вопрос касается не только нейрохирургии, но и кардиохирургии, онкологии. К сожалению, как бы ни внедрялись новые технологии, некоторые заболевания все более затрагивают молодых», - сказала Тамара Дуйсенова, выступая на V конгрессе нейрохирургов, который проходит в столице.

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Кроме того, замглавы Правительства затронула кадровый вопрос.

«Кадры важны для всех отраслей. Мы должны постоянно повышать квалификацию специалистов. Особенно на местах, то есть специалистов района. Следующий вопрос - реабилитационный процесс. После операции пациент должен проходить реабилитацию. В крупных городах и областных центрах этот аспект налажен, а в районах все еще требует внимания», - добавила министр.


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