Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прием ветеранов боевых действий в Афганистане Дуйсеновой Т.Б. – Помощником Президента РК – Заведующей Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК прошел в рабочем режиме, передает МИА «Казинформ».
Все предложения воинов-интернационалистов приняты во внимание Администрацией Президента. Вопрос на контроле у главы государства. Всем государственным органам поручено совместно с Центральным Советом ВОВИ РК во главе с Б. Смагулом отработать вопросы, поднятые ветеранами боевых действий в Афганистане. Координатором назначено МТиСЗ РК во главе с первым вице-министром. Дан месячный срок для согласования и принятия решений. По итогам будут приниматься меры по внесению дополнений и изменений в действующие законы РК.
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