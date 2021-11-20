+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 0 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане

20 Ноября 2021 13:36
Поделиться:
Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прием ветеранов боевых действий в Афганистане Дуйсеновой Т.Б. – Помощником Президента РК – Заведующей Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК прошел в рабочем режиме, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Спортивные состязания устроили для неработающей молодежи в Туркестане
Крупнейшие IT компании Китая оштрафованы за нарушение антимонопольного законодательства Жанибек Алимханулы обратился к казахстанцам перед титульным боем Каждая из реформ Президента приводит к тектоническим сдвигам – Александр Данилов

Все предложения воинов-интернационалистов приняты во внимание Администрацией Президента. Вопрос на контроле у главы государства. Всем государственным органам поручено совместно с Центральным Советом ВОВИ РК во главе с Б. Смагулом отработать вопросы, поднятые ветеранами боевых действий в Афганистане. Координатором назначено МТиСЗ РК во главе с первым вице-министром. Дан месячный срок для согласования и принятия решений. По итогам будут приниматься меры по внесению дополнений и изменений в действующие законы РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Спортивные состязания устроили для неработающей молодежи в Туркестане
Крупнейшие IT компании Китая оштрафованы за нарушение антимонопольного законодательства
Жанибек Алимханулы обратился к казахстанцам перед титульным боем
Каждая из реформ Президента приводит к тектоническим сдвигам – Александр Данилов
Популярное
1 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
2 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
3 Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
4 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
5 Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
6 Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Читайте также
Четвертое заседание Организации тюркских государств по вопросам диаспор прошло в Казахстане
Незаконные торговые киоски помещают на штрафстоянку в Актау
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив