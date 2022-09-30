Тамара Дуйсенова встретилась с представителями НАО «Фонд Отандастар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела встречу с президентом НАО «Фонд Отандастар» Абзалом Сапарбекулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В ходе встречи руководитель фонда ознакомил министра с работой организации, поделился информацией о реализуемых проектах. «Фонд Отандастар» обеспечивает поддержку зарубежных и прибывших в Республику Казахстан этнических казахов.

По словам Сапарбекулы, на сегодняшний день фонд проводит различные культурные мероприятия по сохранению национальной идентичности зарубежных казахов, по развитию сферы образования и обучению казахскому языку, оказывает большую информационную поддержку соотечественникам.

Ежегодно в Казахстан переселяются тысячи кандасов. Со стороны Министерства труда и социальной защиты населения осуществляется активная государственная поддержка переселившимся кандасам. Им предоставляются субсидии на переселение, аренду жилья, а также меры содействия занятости.

Тамара Дуйсенова отметила, что в целях поддержки этнических казахов Министерством инициирован проект «Карта казаха». В его рамках этническим казахам любой страны предоставляется возможность открыть свой бизнес в Казахстане и сохранить при этом свое гражданство. Кроме того, в рамках проекта предусмотрена выдача визы на временное проживание до 10 лет.

С начала года в Казахстан вернулись 11 тыс. 165 этнических казахов и получили статус кандаса. Всего с 1991 года в республику переселились 1 млн 99,1 тыс. этнических казахов.





Фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК











