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Тамара Дуйсенова встретилась с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Июля 2023, 17:21
Тамара Дуйсенова встретилась с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана с ПРООН в социальной сфере, цифровизации системы здравоохранения, создания мобильных фабрик для повышения навыков молодежи и улучшения лекарственного обеспечения.

По итогам обсуждения стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и проведению подобных встреч на регулярной основе.


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