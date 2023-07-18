Тамара Дуйсенова встретилась с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана с ПРООН в социальной сфере, цифровизации системы здравоохранения, создания мобильных фабрик для повышения навыков молодежи и улучшения лекарственного обеспечения.

По итогам обсуждения стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и проведению подобных встреч на регулярной основе.