Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса «Ауыл аманаты»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под руководством заместителя Премьер-Министра-министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой проведено совещание по созданию Проектного офиса «Ауыл аманаты» по мониторингу реализации Программы повышения доходов населения до 2029 года и Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Председатель правления АО «Институт экономических исследований» Руслан Султанов представил свое видение мониторинга реализации Программы повышения доходов населения, Концепции развития сельских территорий и проекта «Ауыл аманаты».
Также на встрече были выслушаны мнения директора Yevniy consulting group Армана Евниева, экспертов партии AMANAT.
По результатам обсуждений заместителем Премьер-Министра дано поручение выработать консолидированное решение по созданию Проектного офиса, разработке его положения и персональному составу.