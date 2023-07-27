Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса «Ауыл аманаты»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под руководством заместителя Премьер-Министра-министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой проведено совещание по созданию Проектного офиса «Ауыл аманаты» по мониторингу реализации Программы повышения доходов населения до 2029 года и Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В совещании принял участие секретарь партии AMANAT Эльдар Жумагазиев, который презентовал видение Проектного офиса с декомпозицией на республиканском, областном, районном и сельском уровнях, а также анализ сел, специализацию сельских округов, технологические карты, формирование кооперации и др.

Председатель правления АО «Институт экономических исследований» Руслан Султанов представил свое видение мониторинга реализации Программы повышения доходов населения, Концепции развития сельских территорий и проекта «Ауыл аманаты».

Также на встрече были выслушаны мнения директора Yevniy consulting group Армана Евниева, экспертов партии AMANAT.

По результатам обсуждений заместителем Премьер-Министра дано поручение выработать консолидированное решение по созданию Проектного офиса, разработке его положения и персональному составу.