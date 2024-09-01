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    12:46, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Тамара Дуйсенова приняла участие в открытии комфортной школы в Астане

    Тамара Дуйсенова
    Фото: Рrimeminister.kz

    Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия школы №101 в городе Астане. Объект образования построили по поручению Главы государства в рамках национального проекта «Комфортная школа». В новой школе будут учиться более четырех тысяч учеников в две смены, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz. 

    В ходе торжественной церемонии первого звонка Тамара Дуйсенова выступила с поздравительной речью перед учениками, педагогами и родителями.

    - В стране появились очень много современных школ, Назарбаев интеллектуальные школы, лицеи «Білім-инновация», республиканские физико-математические школы и др. Учащиеся сегодня показывают высокий уровень знаний и повышают имидж Казахстана по всему миру. И, конечно же, все дети страны мечтают учиться в таких современных школах и получить хорошие знания. Сегодня, можно сказать, Президент  осуществил вашу мечту. Такие школы будут доступны всем казахстанским детям. Теперь ваша задача - хорошо учиться, приобретать новые знания и стать достойными гражданами страны, — сказала Тамара Дуйсенова.

    Вице-премьер также выразила благодарность строителям, возводившим здание.

    Школа построена в левобережной части столицы. Здесь предусмотрены 99 кабинетов, среди которых 6 компьютерных, 10 специализированных, 4 спортзала, столовая, библиотека. В классах установлены интерактивные доски.

    Тамара Дуйсенова, школа
    Фото: Рrimeminister.kz
    школа, Астана
    Фото: Рrimeminister.kz
    школа, Астана, спортзал
    Фото: Рrimeminister.kz
    школа, дети, Астана
    Фото: Рrimeminister.kz
    Тамара Дуйсенова, школа
    Фото: Рrimeminister.kz
    школа, Астана
    Фото: Рrimeminister.kz
    школа
    Фото: Рrimeminister.kz
    школа, компьютеры, Астана
    Фото: Рrimeminister.kz

    В этом году первый звонок прозвенел в 7859 школах страны. В них будут обучаться свыше 3,9 млн детей.

    Теги:
    Правительство РК Тамара Дуйсенова Регионы Казахстана Регионы Образование Астана Комфортная школа школа
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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