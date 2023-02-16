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Тамара Дуйсенова обсудила с руководством ТШО вопросы трудоустройства высвобождаемых сотрудников

16 Февраля 2023, 18:36
Тамара Дуйсенова обсудила с руководством ТШО вопросы трудоустройства высвобождаемых сотрудников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела встречу с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) Кевином Лайоном, в ходе которой стороны обсудили итоги работы компании в 2022 году и планы на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Кевин Лайон проинформировал главу Минтруда о принимаемых мерах по обеспечению безопасных условий труда, сокращении объемов сжигаемого газа, основных производственных показателях и достижениях, вкладе ТШО в экономику Казахстана, повышении казахстанского содержания при закупе товаров, работ и услуг, а также национализации кадрового состава компании – 95% рабочего персонала составляют граждане РК.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам высвобождения персонала, задействованного на проектах будущего расширения и управления устьевым давлением, реализация которых сейчас находится на завершающей стадии. В связи с этим Тамара Дуйсенова отметила важность совместной работы по утвержденному алгоритму, для своевременного вовлечения высвобождаемых сотрудников в активные меры содействия занятости, в том числе путем перевода на другое место работы, трудоустройства на имеющиеся вакансии и другие.

Министр также подчеркнула необходимость обеспечения равных условий и оплаты труда для казахстанцев и иностранных граждан, работающих в ТШО, с одинаковым уровнем квалификации.

Кроме того, Тамара Дуйсенова дала ряд рекомендаций по повышению результативности Программы обучения безработных жителей Атырауской и Мангистауской областей, реализуемой ТШО в рамках Программы корпоративной социальной ответственности.

В завершение встречи стороны договорились о совместном сотрудничестве в разработке проекта Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года.


Фото: gov.kz

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