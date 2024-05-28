Тамара Дуйсенова дала ряд поручений, направленных на реализацию языковой политики

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось заседание Комиссии по реализации государственной языковой политики при Правительстве. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В ее работе приняли участие депутаты Парламента РК, руководители центральных государственных органов, известные общественные деятели и ученые.

Рассмотрены вопросы дальнейшего развития государственного языка, проведения гармоничной и сбалансированной языковой политики, направленной на повышение языковой культуры и усиление языкового капитала казахстанцев.

В рамках заседания министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек доложил о ходе реализации Концепции развития языковой политики на 2023-2029 годы. Он также проинформировал об исполнении поручений Главы государства по внедрению искусственного интеллекта на госязыке, продвижению казахского как языка науки, разработке современных языковых IT-проектов.

Участники также заслушали доклады министра юстиции РК Азамата Ескараева по вопросам разработки законов на государственном языке и президента Международного общества «Қазақ тілі» Рауана Кенжеханулы о деятельности возглавляемого им общественного объединения.

По итогам заседания утвержден план работы Комиссии на 2024 год. Заместитель Премьер-министра РК, председатель комиссии Тамара Дуйсенова также дала ряд конкретных поручений, направленных на эффективную реализацию государственной языковой политики.