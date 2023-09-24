Там, где жила любовь - дом Магжана и Зулейхи Жумабаевых в Петропавловске

В Петропавловске расположен дом, в котором жила Зулейха - будущая жена Магжана Жумабаева. Здание входит в государственный список памятников истории и культуры местного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дом находится на улице Казахстанской правды, 94. Сейчас в здании с полуторавековой историей - редакция газеты и офисы.

Двухэтажный кирпичный дом построил в 1870 году торговец Алибай Мухамедьяров. Первый этаж здания использовался под магазин, складские помещения. На втором этаже жила семья купца.

На официальной странице управления культуры есть описание здания.

- Имеет многоугольную форму, состоящую из главного прямоугольного объема и двух, меньших по размеру, примыкающих к западной и южной сторонам здания. Окна прямоугольные, оконные проемы второго этажа главного фасада декорированы пилястрами и арочными замковыми перемычками, зрительно опирающимися на пилястры. По центральной оси главного фасада расположены входная дверь, балкон второго этажа, фигурный фронтон слухового окна. Фундамент кирпичный, ленточный. Крыша металлическая двухскатная. Кровельные конструкции деревянные. Полы – дощатые. Длина главного (восточного) фасада 25 метров, северного – 21 метр, высота – 12 метров. На месте боковой веранды, первоначально организующей вход на второй этаж, надстроена мансарда, в общих чертах повторяющая архитектурный облик здания, - указано в описании.

Декоративные элементы и само здание сохранились, несмотря на то, что за годы существования в нем располагались самые разные организации. В годы Великой Отечественной войны – ГорОНО, позднее - магазин, ресторан, кафе.

Фото: Олеся Жуковень/МИА "Казинорм"

Но до 1922 года здесь жила Зулейха – будущая жена Магжана Жумабаева – и после свадьбы с ней сам великий поэт.

Кандидат исторических наук Гюльнар Муканова нашла в фон­дах государственного архива Северо-Казахстанской области отметку о рождении Зулейхи в «Метрической книге записи ак­тов гражданского состояния в мечети № 3 города Петропавловска Акмолинской об­ласти» за 1894 год (СКГА, ф. 824. Оп. 3. Д.6. л. 49 а).

- Запись, сделанная в феврале 1894 года (арабский алфавит) имамом мечети, содержит и сведения о ее родителях. Отец Зулейхи - Курманбай, сын Алибая-кажы; мать - Жамиля, дочь Меирмана. Зулейха была первенцем в семье Курманбая и первой внучкой известного в крае Алибая-кажы, одним из первых среди зем­ляков свершившего хадж в Мекку. По восстановленным фрагментам воспо­минаний ближайших родственников Маг­жана, Алибай-кажы приходился дальним родственником матери Магжана, Гульсим, из рода керей среднего жуза. Жумабай и Алибай, безусловно, знали друг друга. Ведь совершившие хадж (это сделал и Жумабай-кажы) составляли своего рода элиту края, - пишет историк.

По информации Г. Мукановой, «к началу учебы Зулейхи имамом мечети № 3 («шалаказахской») с 1898 года служил Мухамеджан Бегишев, благодаря трудам которого многие казахские юноши и девуш­ки получили светское образование». В начале 20 века наряду с канонами религии и Кораном уча­щимся преподавали естественные на­уки. Почти одновременно с Зулейхой в этом медресе учился Магжан Жумабаев, возможно, они могли познакомиться в годы уче­бы.

Магжан вскоре уехал учиться в Уфу, затем - в Омск. Через несколько лет они с Зулейхой снова встретятся в Петропавловске. И уже не расстанутся.

Краевед, историк Антонина Казимирчик указывает, что благодаря Зулейхе труды Магжана сохранились и были возвращены народу.

- В 1961 году на волне реабилитации таких, как Магжан, мучеников поэт был реабилитирован, но его стихи еще долго оставались неизвестными широкому читателю. Только в 1987 году, благодаря хлопотам его верной жены Зулейхи Жалтыровой, Магжана реабилитировали еще раз. Самоотверженность и трепетная любовь жены поэта, описаны С. Бакеновым в повести «Верность». Главная заслуга Зулейхи в том, что она всю жизнь по крупицам собирала труды Магжана, хранила его рукописи в то время, когда это было смертельно опасно, «в подушках, матрасах, на чердаке. Будто бы знала, что его творчество будет востребовано спустя годы забвения». Так и произошло, но это ушли десятки лет, - написала А.Казимирчик.

На здании по улице Казахстанской правды, 94 есть памятная табличка о том, что в этом доме в 1922 году жил Магжан Жумабаев.

Здание принято под охрану постановлением главы областной администрации № 60 от 23.03.1994 года.