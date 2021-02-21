Там, где хранится музыка – фоторепортаж из нотной библиотеки театра «Астана опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже давно устоялось понятие, что театр начинается с вешалки, однако в «Астане опере» утверждают, что музыкальный театр начинается с нотной библиотеки. Что хранит в себе эта сокровищница, узнаем прямо сейчас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Музыкальная библиотека практически ничем не отличается от обычной. Правда, вместо книг здесь на стеллажах в алфавитном порядке расположились ноты – партитуры и оркестровые партии, и каждые имеют свою рубрику, номер, причем все они параллельно хранятся в электронном цифровом формате.

Сами сотрудники легко ориентируются в стеллажах, однако любой другой человек сразу мог бы здесь заблудиться: вот стеллаж сочинений казахстанских композиторов, отдельные стеллажи хоровой, камерной музыки, оперной и балетной и многие-многие другие.

Сотрудники библиотеки не делятся по направлениям и являются универсальными специалистами по всем аспектам музыкального театра, так же, как и музыканты оркестра, они легко разбираются во всех тонкостях нотной графики. Например, не так давно солист оперы хотел взять клавир арии, но второпях забыл указать композитора и название оперы. Библиотекари быстро нашли ноты, ориентируясь лишь по первым словам арии…

Здесь работают преданные своему делу люди, которые имеют музыкальное образование, необходимые специальные знания при этой специфической работе.

Коллектив напоминает дружную семью: Зайда Кабдешева - старший библиотекарь, по образованию дирижер хора.

«Я преподавала хоровую дисциплину и игру на фортепиано в Алматы. После переезда в столицу, работала в Академии музыки, где уже преподавала компьютерную нотографию. Затем продолжила трудовую деятельность в Национальном театре оперы и балета имени Куляш Байсеитовой в нотно-издательском отделе. С 1996 года вместе с супругом Абзалом Мухитдином мы одни из первых в Казахстане начали заниматься компьютерным набором и редакцией нот в программах Finale и Sibelius. На нашем счету полный набор балета «Щелкунчик», опер «Турандот», «Мадам Баттерфляй», «Тоска», «Евгений Онегин» и других. Это очень кропотливая и захватывающая работа», - подчеркнула Зайда Кабдешева.

Дамирям Ахатова - профессионал своего дела, продолжательница музыкальной династии, сама она играла на гобое. Окончила музыкальную школу и консерваторию, после чего долгое время работала в оркестре.

«Наша деятельность разнообразна: от подготовки, поиска нотного материала до обеспечения нотным материалом репетиций, концертов и спектаклей театра. Помимо этого, очень интересно общение с гастролирующими творческими коллективами, знаменитыми музыкантами», - делится она.

Асель Ташкенбаева – виолончелистка по образованию. Ее супруг - Ерболат Ташкенбаев - работает в оркестре концертмейстером ударных инструментов.

«На мой взгляд, трудиться с мужем в одном коллективе очень хорошо. Общие интересы, знание обширного музыкального репертуара помогают нам лучше понимать друг друга. Например, как это бывает в других семьях, не нужно, объяснять супругу, чем ты занята на работе. Общие репетиции, гастроли, разнообразные проекты больше сплачивают нашу семью».

Улжалгас Мейримова – специалист музыкального архива, ее навыки требуются в системной организации данной работы.

«Свою деятельность в нотной библиотеке начала с того, что смотрела и наблюдала, слушала и читала музыкальную терминологию. Было очень интересно изучать и вникать в новый мир нотной графики. Никогда не стесняюсь спросить то, что мне непонятно. Мои коллеги не отказывают в своей помощи и идут навстречу, охотно все объясняя и показывая», - рассказывает Улжалгас Мейримова.

Хранители нотной библиотеки не видны, но от них зависят сотни людей и на сцене, и в оркестровой яме.

«Когда идут большие проекты, мы всегда находимся рядом с оркестром, и если вдруг у кого-то из музыкантов возникает вопрос, наши библиотекари сразу реагируют, подходят, уточняют и помогают с нотами. Бывает, что второпях музыканты могут пролистнуть и не заметить страницу, тогда в этот момент мы являемся «скорой помощью», - поясняет Зайда Кабдешева.





Всех музыкантов и артистов театра сотрудники библиотеки знают не только по имени, но и по творческому характеру. На вопрос, бывает ли, что артисты не возвращают ноты, библиотекари с улыбкой отвечают, что случается и такое, но только из-за большого объема работы, когда все остальное уходит на задний план.

Когда создавалась нотная библиотека театра «Астана опера», весь основной музыкальный материал был взят из Национального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой. Благодаря первому библиотекарю Сергею Давыдовичу Краснорепову, был быстро сформирован музыкальный фонд.

Библиотекари «Астана опера» перенимают и обмениваются опытом с отечественными и зарубежными коллегами во время гастролей труппы, или когда в театр приезжают другие творческие коллективы. Обязательно встречаются с коллегами, если возникают трудности с нотами, помогают им, ведь в дороге может случиться всё, что угодно.

«К примеру, когда наша труппа ездила на гастроли в Рим (Италия) с балетом «Спартак» А. Хачатуряна, на обратном пути многие купили сувениры и подарки для своих родных. Кто-то приобрёл и знаменитое итальянское масло, которое по дороге пролилось, а ноты были рядом. Хорошо, что это произошло уже на обратном пути, позже эти ноты мы восстановили», - продолжила старший библиотекарь.

В целом, для театра гастроли – это всегда праздник, обычный же рабочий день специалистов библиотеки выглядит так: за час до утренней репетиции они должны успеть выставить ноты, чтобы к приходу оркестрантов все было уже готово. То же касается и вечерней репетиции, которая, как правило, начинается в 18:00, а продолжается до 21:00, после чего сотрудникам библиотеки необходимо собрать все ноты. В течение рабочего дня за нотным материалом к ним обращаются солисты оперы, дирижеры, концертмейстеры, артисты хора и оркестра и так далее.

Важно отметить, что нотная библиотека пополняется после проведения в театре международных конкурсов, к примеру, Astana Piano Passion, одного из самых престижных вокальных конкурсов — Международного конкурса оперных певцов «Опералия Пласидо Доминго» и многих других.

Девушки рассказывают, что очень любят свою работу, потому что она интересная, а также здесь они имеют возможность общаться с великими музыкантами, как Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Вадим Репин, Сергей Накаряков, Сергей Крылов, Елена Образцова, Денис Краснокутский, мировыми дирижерами и режиссерами.

«От нас ведь тоже зависит общее впечатление, которое останется у зарубежных гостей от театра, и мы, как и все другие подразделения, создаем положительный имидж», - заключили сотрудники библиотеки.

Мы побывали там, где хранятся зашифрованные в ноты послания великих композиторов нынешнему поколению, а оберегают их ответственные и преданные своему делу люди, которые уверены, что музыка – это язык души, ее врачеватель, именно в ней выражена наша жизнь.