Талыми водами затопило часть объездной дороги на трассе «Актобе-Астрахань»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за интенсивного поступления талых вод на автодороге республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - граница РФ» на 79 км произошел перелив воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«3 апреля текущего 2022 года в 17 часов 30 минут из-за интенсивного поступления талых вод на автодороге республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)» на 79 км (участок реконструкции моста Табантал) произошел перелив талой воды на объездной дороге. Повреждений на опорах строящегося моста не зафиксировано.