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Талыми водами затопило часть объездной дороги на трассе «Актобе-Астрахань»

Автор:  
Виктор Сутягин
4 Апреля 2022, 14:42
Талыми водами затопило часть объездной дороги на трассе «Актобе-Астрахань»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за интенсивного поступления талых вод на автодороге республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - граница РФ» на 79 км произошел перелив воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«3 апреля текущего 2022 года в 17 часов 30 минут из-за интенсивного поступления талых вод на автодороге республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)» на 79 км (участок реконструкции моста Табантал) произошел перелив талой воды на объездной дороге. Повреждений на опорах строящегося моста не зафиксировано.

Было ограничено движение от г. Алга до г. Кандыагаш для всех видов автотранспорта. В связи с сильным течением талых вод укрепление земляной насыпи инертными материалами и мешкотарой для сдерживания прибывающей талой воды является неэффективным. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по рытью дополнительного канала для пропуска талых вод.

Движение будет открыто только после восстановления данного участка», - говорится в сообщении пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол».


Фото:asfera.info


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