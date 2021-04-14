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    16:32, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Талые воды затопили мост в одном из посёлков Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ДЧС Костанайской области прокомментировали видео из социальных сетей по затопленному талыми водами мосту в одном из районов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В районе Беимбета Майлина талые воды затопили мост, построенный местными жителями кустарным способом. Переправа ведет к селу Журавлевка, находящемуся в 10 километрах от районного центра, где живут около 50 человек, - сообщили в ДЧС. — Необходимо отметить, что перелив через данный маршрут происходит ежегодно, никакой угрозы населенным пунктам и населению он не представляет. Сообщение между населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога на расстоянии 250 метров».

    Вместе с тем, в целях безопасности на данном участке выставлен пост совместно с местной полицейской службой и сотрудниками ЧС. Также на данном участке уставлен запрещающий знак, натянуты светоотражающие ленты.

    В ДЧС сообщили, что сегодня к обеду уровень воды спал.



    Теги:
    МВД РК МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Видео
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