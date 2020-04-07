Талые воды угрожают ряду населенных пунктов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области талые воды угрожают населенным пунктам. Однако в большинстве районов такую угрозу сняли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал, что в большинстве районов снег сошел, талых вод нет. Где земля не промерзла и выпала небольшая норма осадков, там угрозу сняли. Но ситуацию продолжают мониторить.

«Последние 10 дней активная фаза наблюдаем потепления днем и ночью. Это повлияло на формирование талых стоков, ослабление льда на реках. Мы прогнозировали это в районах, расположенных в юго-западной части области – Айыртауском, им. Г.Мусрепова, Шал акына и Тимирязевском. У сел Степное и Дзержинской Тимирязевского района образовались талые стоки, которые пришли с полей, в том числе из Костанайской области. Заблаговременно в район направили в эти районы группировки силы и средств департамента. Это позволило избежать подтоплений домов и дворов», - рассказал Р.Камалов.

Похожая обстановка складывалась в селе Новоишимское. Там проводили откачку талых вод. Местные исполнительные органы произвели отсыпку дороги, чтобы избежать подтоплений домов. Обстановка с талыми водами стабилизирована.

«С учетом прогнозируемых сильных осадков, в тех селах, где есть угроза подтопления, контроль усиливаем. Талые воды принесли проблемы по переливам дорог. В основном проезды есть. Там, где их нет, есть возможность объезда. В условиях карантина движение по области ограничено», - отметил Р.Камалов.

Сейчас наблюдается активное повышение уровня воды в реках. В основном, это малые реки. Они на особом контроле у спасателей. Группировки сил и средств направили в населенные пункты, которые находятся под угрозой подтопления, для своевременной эвакуации населения в случае необходимости. Это села Гусаковка, Константиновка, где проходит река Бабыкбурлык, на которой за сутки наблюдается значительный подъем воды. Из Айыртауского района реки идут в район им.Г.Мусрепова. Там тоже взяли на контроль несколько населенных пунктов. Пока угрозы подтоплений нет. Но спасатели готовы к худшему сценарию.

«На контроле работа Сергеевского водохранилища. Ориентируемся на перелив. В сравнении с прошлым годом идем на уровне. Но это только начало. Мы ждем еще большую воду, которая не попала в чашу Сергеевского водохранилища по малым рекам. Дальше вниз по течению будем следить за обстановкой по 18 населенным пунктам и городу Петропавловску. С водохранилищами, которые находятся на территории Акмолинской области – Чаглинское и Селетинское – мы, безусловно, взаимодействуем», - сказал Р.Камалов.

Он добавил, что со стороны Селетинского водохранилища в прошлом году сложилась угроза двум селам Уалихановского района Кулыколь и Каратал. Сейчас сбросы на водохранилище минимальны. На протяжении недели идут плановые сбросы воды. Р.Камалов отметил, что притоки воды незначительные. Пока угрозы по руслу реки Селеты нет.

«Повышенные сбросы и дополнительные притоки приходят с полей Акмолинской области по руслу реки Чаглинка. Ежегодно есть переливы в районах сел Заречный и Берлик. Объездные дороги есть. Пока Тайыншинскому району вниз по течению угрозы нет. Весна в этом году началась на 10 раньше. Это позволило сделать плановые пропуски с этих водохранилищ, промыть русло и снизить угрозы от заторов и зажоров, которые, к сожалению, есть в Айыртауском районе», - рассказал Р.Камалов.

С учетом прошлых лет, имеющихся влагозапасов, гидрологического прогноза и других сведений, департамент по чрезвычайным ситуациям заблаговременно отправил группировки в несколько районов. При осложнении обстановки будут наблюдать за подъемом воды по реке Есиль и принимать соответствующие меры.

Всего в Северо-Казахстанской области подтоплениям во время паводка подвержены 92 населенных пункта. Из них 41 населенный пункт может быть подтоплен талыми водами, 36 - расположены по руслу рек и 15 населенным пунктам угрожает подъем уровня воды в озерах.