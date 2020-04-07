Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Талые воды угрожают ряду населенных пунктов в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Апреля 2020, 15:09
Талые воды угрожают ряду населенных пунктов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области талые воды угрожают населенным пунктам. Однако в большинстве районов такую угрозу сняли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал, что в большинстве районов снег сошел, талых вод нет. Где земля не промерзла и выпала небольшая норма осадков, там угрозу сняли. Но ситуацию продолжают мониторить.

«Последние 10 дней активная фаза наблюдаем потепления днем и ночью. Это повлияло на формирование талых стоков, ослабление льда на реках. Мы прогнозировали это в районах, расположенных в юго-западной части области – Айыртауском, им. Г.Мусрепова, Шал акына и Тимирязевском. У сел Степное и Дзержинской Тимирязевского района образовались талые стоки, которые пришли с полей, в том числе из Костанайской области. Заблаговременно в район направили в эти районы группировки силы и средств департамента. Это позволило избежать подтоплений домов и дворов», - рассказал Р.Камалов.

Похожая обстановка складывалась в селе Новоишимское. Там проводили откачку талых вод. Местные исполнительные органы произвели отсыпку дороги, чтобы избежать подтоплений домов. Обстановка с талыми водами стабилизирована.

«С учетом прогнозируемых сильных осадков, в тех селах, где есть угроза подтопления, контроль усиливаем. Талые воды принесли проблемы по переливам дорог. В основном проезды есть. Там, где их нет, есть возможность объезда. В условиях карантина движение по области ограничено», - отметил Р.Камалов.

Сейчас наблюдается активное повышение уровня воды в реках. В основном, это малые реки. Они на особом контроле у спасателей. Группировки сил и средств направили в населенные пункты, которые находятся под угрозой подтопления, для своевременной эвакуации населения в случае необходимости. Это села Гусаковка, Константиновка, где проходит река Бабыкбурлык, на которой за сутки наблюдается значительный подъем воды. Из Айыртауского района реки идут в район им.Г.Мусрепова. Там тоже взяли на контроль несколько населенных пунктов. Пока угрозы подтоплений нет. Но спасатели готовы к худшему сценарию.

photo


«На контроле работа Сергеевского водохранилища. Ориентируемся на перелив. В сравнении с прошлым годом идем на уровне. Но это только начало. Мы ждем еще большую воду, которая не попала в чашу Сергеевского водохранилища по малым рекам. Дальше вниз по течению будем следить за обстановкой по 18 населенным пунктам и городу Петропавловску. С водохранилищами, которые находятся на территории Акмолинской области – Чаглинское и Селетинское – мы, безусловно, взаимодействуем», - сказал Р.Камалов.

Он добавил, что со стороны Селетинского водохранилища в прошлом году сложилась угроза двум селам Уалихановского района Кулыколь и Каратал. Сейчас сбросы на водохранилище минимальны. На протяжении недели идут плановые сбросы воды. Р.Камалов отметил, что притоки воды незначительные. Пока угрозы по руслу реки Селеты нет.

«Повышенные сбросы и дополнительные притоки приходят с полей Акмолинской области по руслу реки Чаглинка. Ежегодно есть переливы в районах сел Заречный и Берлик. Объездные дороги есть. Пока Тайыншинскому району вниз по течению угрозы нет. Весна в этом году началась на 10 раньше. Это позволило сделать плановые пропуски с этих водохранилищ, промыть русло и снизить угрозы от заторов и зажоров, которые, к сожалению, есть в Айыртауском районе», - рассказал Р.Камалов.

С учетом прошлых лет, имеющихся влагозапасов, гидрологического прогноза и других сведений, департамент по чрезвычайным ситуациям заблаговременно отправил группировки в несколько районов. При осложнении обстановки будут наблюдать за подъемом воды по реке Есиль и принимать соответствующие меры.

Всего в Северо-Казахстанской области подтоплениям во время паводка подвержены 92 населенных пункта. Из них 41 населенный пункт может быть подтоплен талыми водами, 36 - расположены по руслу рек и 15 населенным пунктам угрожает подъем уровня воды в озерах.


Северо-Казахстанская область   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области