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Талые воды размыли участок дороги на трассе в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
12 Апреля 2021, 14:14
Талые воды размыли участок дороги на трассе в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Частичное разрушение на участке дороги «Аулиеколь- Жолдама» уже устранено, движение возобновлено. Об этом сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автодорог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель руководителя ведомства Булат Сейдахметов, не справилась пропускная труба и произошло обрушение части дороги.

«Мы разрушение устранили, открыли движение на участке. Там установлены знаки и дежурят подрядные организации, - отметил он. — Также произошел размыв обочины на участке дороги между Садчиковкой и Сергеевкой Костанайского района, там высота 4 метра. Движение восстановлено 11 апреля, подрядные организации завезли грунт, обрушение устранили».

Сейчас на этих участках ведется наблюдение. На утро 12 апреля все участки дорог местного и областного значения открыты.


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