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Талую воду откачали с жилых домов в селе Железнодорожное Костанайской области

Жанара Мухамедиярова
5 Апреля 2023, 09:28
Талую воду откачали с жилых домов в селе Железнодорожное Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Талую воду откачали с шести жилых домов в селе Железнодорожное Карасуского района Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В 17 часов 30 минут в результате оперативно проведенных мероприятий вблизи дамбы и снижения уровня воды в реке Тюнтюгур, талая вода из находящихся в низине 6-и двухквартирных домов по ул. Целинная, была отведена и откачана. На данный момент талой воды в домах нет. Откачано более 53 тысяч кубометров воды, уложено 400 штук мешков с инертным материалом», - говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.

На некоторых участках продолжается откачка талой воды из погребов.

В ликвидации последствий паводковой ситуации были задействованы силы и средства местных исполнительных органов и ДЧС в количестве 30 человек и 15 единиц техники.


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