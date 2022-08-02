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Талоны на ГСМ на 18,5 млн тенге незаконно реализовали в Костанайской области
2 Августа 2022 09:31

Талоны на ГСМ на 18,5 млн тенге незаконно реализовали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Факт незаконной реализации талонов на ГСМ третьим лицам установлен департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Начальник службы механизации ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», используя свое служебное положение и имея свободный доступ к талонам на ГСМ, совершил их хищение и реализовал их различным лицам по заниженной цене на автозаправочных станциях, стоянках для большегрузных машин.

Экс-руководитель в период с октября 2020 года по декабрь 2021 года совершил хищение талонов на бензин марки АИ-92 в количестве более 2,5 тыс. литров и дизтопливо в количестве почти 100 тыс. литров, чем причинил материальный ущерб на сумму 18,5 млн тенге.
Судом подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно, установлен пробационный контроль на весь назначенный срок.



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