Талибы запретили стрельбу в воздух на территории всего Афганистана

ТЕГЕРАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Радикальное движение «Талибан» (запрещено в Казахстане) обнародовало руководство для местных администраций и военных по запрету на территории всего Афганистана стрельбы в воздух. Текст соответствующего распоряжения в воскресенье разместил в Twitter представитель движения Забихулла Муджахид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В инструкции, подписанной комиссией по военным делам «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов), отмечается, что «стрельба в воздух в Кабуле и других городах страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения».

«В связи с этим все военные должностные лица в Кабуле и провинциях, командиры и другие ответственные лица получили указание немедленно арестовывать и обезоруживать стрелявших в воздух. Начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей», - говорится в инструкции талибов.

Также в тексте документа упоминается, что среди стреляющих в воздух часто есть и сами члены «Талибана», к которым, в соответствии с логикой распоряжения, тоже должны применяться санкции.

В субботу информационное агентство Khaama Press сообщило, что число убитых и раненых в Афганистане во время массовой беспорядочной стрельбы, открытой в пятницу талибами после сообщений о захвате провинции Панджшер, превысило 70 человек. Талибы отмечали таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинявшейся им провинции. Представители национального сопротивления в регионе опровергли информацию об установлении радикалами полного контроля над этой провинцией.