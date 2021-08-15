Талибы заняли крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военные США начали возвращаться в Кабул, чтобы помочь сотрудникам дипмиссий покинуть Афганистан, в то время как «Талибан» (организация запрещена в РК) продолжает стремительное наступление. К вечеру субботы талибы заняли крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана, сообщили местные власти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Мазари-Шариф считался оплотом сопротивления талибам, в нем были сосредоточены значительные силы, и такое быстрое падение стало неожиданностью для внешнего мира и, вероятно, для прозападного правительства во главе с президентом Ашрафом Гани.

Теперь под контролем этого правительства, как передают иностранные корреспонденты из Кабула, из крупных городов остались по сути только столица и центр соседней провинции Нангархар, Джелалабад - если не считать отдельных очагов сопротивления, отрезанных от Кабула и друг от друга.

Гани посещал Мазари-Шариф, чтобы ободрить правительственные войска, буквально два дня назад.

Ранее в субботу Гани выступил с коротким и сдержанным обращением к нации, заявив, что власти ведут консультации внутри правительства, со старейшинами и политическими лидерами, представителями различных групп афганского общества, а также международными партнерами

«Как ваш президент, я сосредоточен на том, чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию, насилие и вынужденное переселение моего народа», - добавил он.

Гани пообещал не допустить, чтобы навязанная людям война привела к новым смертям, и поблагодарил силы безопасности, которые пытались защищать города от «Талибана».

Ранее появились слухи, что Гани в своем обращении может объявить об отставке, однако этого не произошло. По некоторым данным, «Талибан» отказывается участвовать в мирных переговорах, пока президент остается на своем посту.

В субботу боевики «Талибана» взяли столицы еще двух провинций, Пактика и Кунар, на востоке страны.

Бои также идут недалеко от Майдан-Шара, столицы провинции Майдан-Вардак, примерно в 40 километрах к юго-западу от Кабула.

По словам одного из местных журналистов, американские войска нанесли авиаудары по международному аэропорту провинции Кандагар, взятой под контроль талибами в пятницу.

В пятницу боевики также захватили Пули-Алам, столицу провинции Логар, в 80 км к югу от Кабула, а в субботу, как сообщил телеканалу «Аль-Джазира» депутат парламента от Логара Хода Ахмади, дошли до северной границы этой провинции и оказались в 11 км от Кабула.

Боевики уже заняли административные центры большей части из 34 провинций Афганистана. Столица может пасть в течение месяца, предупреждали ранее американские военные.

В Кабуле сейчас находятся сотни тысяч афганцев, которые бежали из других регионов страны, захваченных талибами.