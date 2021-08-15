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    02:21, 15 Август 2021 | GMT +6

    Талибы захватили центры еще трех провинций Афганистана

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    КАБУЛ. АНАДОЛУ. КАЗИНФОРМ - Под контроль боевиков движения «Талибан» перешли еще три административных центра провинций на востоке Афганистана – Шаран( Пактика), Асадаабад ( Кунар) и Гардез (Пактия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Как сообщают силы безопасности, атаки талибов на вышеуказанные административные центры усилились в ночь на 14 августа.

    Власти сообщили, что афганские силовики оставили эти города.

    Накануне утром боевики движения «Талибан» установили контроль над административными центрами трех афганских провинций - Логар, Забул и Урузган.

    Официальный Кабул подтвердил захват талибами за последние 9 дней административных центров 21 провинции.


    Теги:
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