Талибы захватили административные центры двух провинций в Афганистане

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Афганские силы безопасности в боях с боевиками движения «Талибан» утратили контроль над административными центрами провинций Кундуз и Сари-Пуль на севере страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

Как сообщил агентству «Анадолу» депутат местного совета провинции Сари-Пуль Асадулла Хуррам, боевики начали штурм административного центра накануне вечером.

В воскресенье, 8 августа, административный центр Сари-Пуля полностью перешел под контроль талибов, сообщил Хуррам.

Силы безопасности отступили в военный лагерь за городом.

По словам Хуррама, столкновения продолжаются вблизи военного лагеря.

Депутат местного совета Кундуза Амруддин Вели, в свою очередь, сообщил, что административный центр провинции перешел под контроль талибов после двух дней столкновений.

По его словам, административные здания полиции также находятся под контролем талибов.

Силы безопасности и местные власти отступили к аэропорту Кундуза, отметил он.

По данным очевидцев, захватив Кундуз, боевики освободили заключенных из тюрем.

После двух недель боев талибы в субботу, 7 августа, во второй половине дня захватили административный центр Джаузджана город Шибарган.

Талибы участили атаки в Афганистане после безуспешности межафганских переговоров и решения США о выводе своих войск из этой страны.

Движение «Талибан» утверждает, что контролирует 80 процентов территории Афганистана.

По данным ООН, в результате атак талибов за последний месяц погибли более 1 000 мирных жителей Афганистана.