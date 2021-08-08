Талибы захватили административные центры двух провинций в Афганистане
КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Афганские силы безопасности в боях с боевиками движения «Талибан» утратили контроль над административными центрами провинций Кундуз и Сари-Пуль на севере страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».
Как сообщил агентству «Анадолу» депутат местного совета провинции Сари-Пуль Асадулла Хуррам, боевики начали штурм административного центра накануне вечером.
В воскресенье, 8 августа, административный центр Сари-Пуля полностью перешел под контроль талибов, сообщил Хуррам.
Силы безопасности отступили в военный лагерь за городом.
По словам Хуррама, столкновения продолжаются вблизи военного лагеря.
Депутат местного совета Кундуза Амруддин Вели, в свою очередь, сообщил, что административный центр провинции перешел под контроль талибов после двух дней столкновений.
По его словам, административные здания полиции также находятся под контролем талибов.
Силы безопасности и местные власти отступили к аэропорту Кундуза, отметил он.
По данным очевидцев, захватив Кундуз, боевики освободили заключенных из тюрем.
После двух недель боев талибы в субботу, 7 августа, во второй половине дня захватили административный центр Джаузджана город Шибарган.
Талибы участили атаки в Афганистане после безуспешности межафганских переговоров и решения США о выводе своих войск из этой страны.
Движение «Талибан» утверждает, что контролирует 80 процентов территории Афганистана.
По данным ООН, в результате атак талибов за последний месяц погибли более 1 000 мирных жителей Афганистана.
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