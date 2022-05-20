15:03
20 Мая 2022 13:40
Талибы приказали афганским женщинам-телеведущим закрывать лица
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нарушение указа грозит наказанием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.
В соответствии с новым указанием талибов, женщины-телеведущие в Афганистане должны закрывать свои лица во время эфира.
Руководство Талибана (организация запрещена в РК) уведомило все средства массовой информации в Афганистане об исполнении нового указа, который вступит в силу 21 мая.
Данное решение было негативно воспринято в медиасфере исламской страны среди женщин и подверглось широкой критике. Общество расценило это как косвенное давление на женщин с целью запретить им работу на телевидении.
В начале мая талибы объявили, что все женщины должны закрывать лицо на публике.
Автор: Рустем Кожыбаев
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