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    05:15, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Талибы обновили правительство Афганистана

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    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Состав правительства Афганистана, сформированного талибами (движение Талибан запрещено в Казахстане и многих других странах - прим.), пополнился новыми министерскими должностями. Власти представили также новых заместителей министров, среди которых нет ни одной женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Талибы заявляют о назначении представителей отличных от пуштунов этнических групп, в частности хазарейцев-шиитов. Новое правительство продолжает оставаться временным, в дальнейшем не исключается отдать некоторые ведомства женщинам. Об этом сообщил официальный представитель движения талибан Забихулла Муджахид, не называя конкретных сроков. Он также объявил о подготовке закона, который разрешит девочкам вновь сесть за школьную парту, а женщинам - выйти на работу при условии соблюдения норм шариата. О возвращении афганских мальчиков в школы было сказано ещё 18 сентября.

    Ранее международное сообщество заявляло, что будет пристально следить за соблюдением прав женщин и национальных меньшинств в стране. Талибы же настаивают на том, что мировым столицам сначала необходимо признать их правительство.

    Ранее сообщалось о том, что талибы объявили состав и форму нового правительства. В Кабуле несколько женщин вышли на демонстрацию протеста против ущемления своих прав «Талибаном».




    Теги:
    Талибан Афганистан Мировые новости
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