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Талибы формируют новое правительство Афганистана

2 Сентября 2021 15:22
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Талибы формируют новое правительство Афганистана

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Получив полный контроль над аэропортом Кабула, талибы готовятся объявить состав и форму нового правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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СМИ уже называют имена части будущих управленцев: так, по информации телеканала TOLO News, кабинет министров возглавит мулла Хибатулла Ахундзада. Верховный лидер «Талибана» никогда не выступал с публичными речами, а его местонахождение держится в секрете.

Агентство Khaama Press в свою очередь сообщает, что министром иностранных дел Афганистана станет мулла Абдул Гани Барадар — один из основателей движения, который сейчас возглавляет политический офис талибов. Сын первого главы «Талибана» мулла Якуб, управляющий «идеологическими и религиозными делами», займет пост министра обороны, а сын другого лидера боевиков Джалалуддина Хаккани Халиф возглавит министерство внутренних дел.

«Это режим, у которого нет никакого опыта в разрешении политических кризисов. К тому же международное сообщество закроет правительству талибов доступ к денежным средствам. И как всегда больше всего пострадают люди, афганцы», — считает замдиректора Азиатской программы в центре Вудро Вильсона Майкл Кугельман.

В ООН неоднократно призывали «Талибан» сформировать инклюзивное правительство. Но, по информации телеканала Al Jazeera, в кабинет министров не пригласят ни представителей бывшей администрации, ни женщин. Хотя на прошлой неделе последним и разрешили вернуться на работу в больницы.

Ранее телеканал News18, входящий в группу CNN, сообщил, что система управления Афганистаном будет похожа на иранскую: с верховным лидером, являющимся главным политическим и религиозным авторитетом. Но других подробностей пока нет.

Ожидается, что окончательный состав правительства талибы объявят 3 сентября.


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#Афганистан   #Мировые новости   #Талибан  
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