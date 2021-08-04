«Талибан» взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел Афганистана заявило в среду, что в результате нападения на дом исполняющего обязанности министра обороны страны в Кабуле погибли восемь человек и 20 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Боевики движения «Талибан» взяли на себя ответственность за нападение. Представитель «Талибан» заявил, что планируются новые нападения на высших правительственных чиновников страны.

Нападение произошло на фоне продвижения повстанческой группы через Афганистан и захвата столиц нескольких провинций.

В среду в результате очередного взрыва возле офиса главного агентства безопасности Афганистана были ранены три человека. Пока не ясно, связано ли это с нападением, заявленным движением «Талибан».

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что нападение на дом исполняющего обязанности министра обороны страны стало «началом ответных действий» против правительства Афганистана, которое приказало атаковать группу боевиков.

Угроза возникла после того, как афганские силы начали контратаку против повстанцев в городе Лашкаргах на юге страны.

Силы США и Афганистана в последнее время усилили авианалеты по талибам, чтобы таким образом оттеснить их.

Исполняющий обязанности министра обороны Бисмилла Мохаммади заявил в видео, опубликованном вскоре после нападения, что оно «никак не повлияет на мою готовность защищать своих соотечественников и мою страну».

С момента начала вывода иностранных войск из Афганистана в мае «Талибан» добился значительных успехов, особенно в сельских районах страны.

Во вторник афганские официальные лица заявили, что талибы захватили девять из 10 районов в Лашкаргахе, столице провинции Хельман.

Также в течение нескольких дней продолжаются бои в провинции Кандагар и в западной части города Герат.

В результате конфликта за последние недели погибли десятки мирных жителей, а сотни других лишились крыши над головой.