+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 19 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Талибан потребовал завершения эвакуации из Кабула до 31 августа

25 Августа 2021 07:47
Поделиться:
Талибан потребовал завершения эвакуации из Кабула до 31 августа

КАБУЛ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Представитель движения «Талибан» (запрещено в РК - прим.ред.) Забибулла Муджахид заявил, что процесс эвакуации из Афганистана должен завершиться до 31 августа, когда, согласно договоренностям с США, страну покинет последний американский солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Новости по теме
Страны «Большой семерки» сделают специальное заявление по Афганистану
Замглавы МИД Украины заявил об угоне самолета в Кабуле Среди прибывших из Афганистана в Алматы не выявили Covid-19 СМИ: «Талибан» намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном

На пресс-конференции в Кабуле, представитель талибов подчеркнул, что любой перенос данной даты недопустим.

По его словам, ситуация в Афганистане нормализуется, однако хаос в районе Кабульского аэропорта остается проблемой для страны.

Муджахид также отметил, что не обладает информацией о встрече в Кабуле директора ЦРУ Уильяма Бернса с одним из лидеров движения «Талибан» Муллой Абдульгани Бирадером.

Как сообщает euronews.com, Муджахид добавил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев. Он подчеркнул, что западные страны должны эвакуировать из Афганистана только иностранцев, а не квалифицированных афганских работников. Американцы и их союзники, по его словам, вывозят из страны «афганских специалистов». «Мы просим их это прекратить», - заявил Муджахид.



Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Афганистан  
Поделиться:
Новости по теме
Страны «Большой семерки» сделают специальное заявление по Афганистану
Замглавы МИД Украины заявил об угоне самолета в Кабуле
Среди прибывших из Афганистана в Алматы не выявили Covid-19
СМИ: «Талибан» намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном
Популярное
1 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
2 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
3 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
4 В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
5 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
6 Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Читайте также
СМИ: «Талибан» намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном
Станет ли Афганистан убежищем террора
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив