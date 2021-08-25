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вчера 23:42
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Талибан потребовал завершения эвакуации из Кабула до 31 августа
КАБУЛ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Представитель движения «Талибан» (запрещено в РК - прим.ред.) Забибулла Муджахид заявил, что процесс эвакуации из Афганистана должен завершиться до 31 августа, когда, согласно договоренностям с США, страну покинет последний американский солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
На пресс-конференции в Кабуле, представитель талибов подчеркнул, что любой перенос данной даты недопустим.
По его словам, ситуация в Афганистане нормализуется, однако хаос в районе Кабульского аэропорта остается проблемой для страны.
Муджахид также отметил, что не обладает информацией о встрече в Кабуле директора ЦРУ Уильяма Бернса с одним из лидеров движения «Талибан» Муллой Абдульгани Бирадером.
Как сообщает euronews.com, Муджахид добавил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев. Он подчеркнул, что западные страны должны эвакуировать из Афганистана только иностранцев, а не квалифицированных афганских работников. Американцы и их союзники, по его словам, вывозят из страны «афганских специалистов». «Мы просим их это прекратить», - заявил Муджахид.
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