«Талибан» начал наступление на столицу Афганистана Кабул
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в Казахстане) начали наступление на Кабул. Это столица страны и последний крупный населенный пункт, который контролируют силы правительства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.
«Талибан» выпустил заявление, где говорится, что бойцам приказано оставаться на въездах в столицу, чтобы не подвергать риску гражданское население.
Талибы возложили ответственность за безопасность города на правительство, заявив, что пока продолжают переговоры о мирной передаче власти. Они также призвали афганцев не покидать страну, настаивая, что людям из всех слоев общества найдется место в новом государстве.
Однако из Кабула поступают сообщения о стрельбе, а на улицах можно увидеть боевиков с флагами «Талибана».
В Twitter администрации президента Афганистана появилось сообщение, призванное успокоить жителей.
«В Кабуле были отдельные случаи стрельбы, Кабул не подвергся нападению, силы безопасности и обороны страны работают вместе с международными партнерами для обеспечения безопасности города, ситуация под контролем», - заявили представители президента.
В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее пока остается возможным из аэропорта Кабула.
- В МИД опровергли информацию о приеме Казахстаном беженцев из Афганистана
- Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
- Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
- Ситуация на узбекско-афганской границе стабилизировалась – МИД РУ
- 84 афганских военнослужащих пересекли границу Узбекистана – МИД РУ
- Талибы заняли крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана