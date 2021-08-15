«Талибан» начал наступление на столицу Афганистана Кабул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в Казахстане) начали наступление на Кабул. Это столица страны и последний крупный населенный пункт, который контролируют силы правительства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

«Талибан» выпустил заявление, где говорится, что бойцам приказано оставаться на въездах в столицу, чтобы не подвергать риску гражданское население.

Талибы возложили ответственность за безопасность города на правительство, заявив, что пока продолжают переговоры о мирной передаче власти. Они также призвали афганцев не покидать страну, настаивая, что людям из всех слоев общества найдется место в новом государстве.

Однако из Кабула поступают сообщения о стрельбе, а на улицах можно увидеть боевиков с флагами «Талибана».

В Twitter администрации президента Афганистана появилось сообщение, призванное успокоить жителей.

«В Кабуле были отдельные случаи стрельбы, Кабул не подвергся нападению, силы безопасности и обороны страны работают вместе с международными партнерами для обеспечения безопасности города, ситуация под контролем», - заявили представители президента.

В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее пока остается возможным из аэропорта Кабула.