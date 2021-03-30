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Талгат Жанжуменов освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Марта 2021, 18:21
Талгат Жанжуменов освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Жанжуменов Талгат Женисович освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Талгат Жанжуменов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла им. Ленинского комсомола, Военную академию тыла и транспорта ВС РФ, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Трудовую деятельность начал на воинской службе в Вооруженных силах РК.

В 2019 г. занимал пост первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

С июня 2019 года и по настоящее время являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.


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