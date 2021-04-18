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    20:15, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Талгат Сырбаз завоевал «золото» чемпионата Азии по вольной борьбе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на чемпионате Азии по вольной борьбе состоялся финал в категории до 70 килограммов. Обладателем золотой медали континентального первенства стал казахстанец Талгат Сырбаз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Спортсмен уверенно преодолел турнирный путь, одержав три победы в предварительных схватках. В финальном поединке казахстанец завоевал «золото» чемпионата, одержав победу над соперником из Узбекистана Сироддином Хасановым.

    Поединок завершился со счётом 6:2 в пользу казахстанца.


    Теги:
    Спорт Алматы
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