Талгат Мусабаев рассказал о недостатках казахстанской системы обучения летчиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Талгат Мусабаев рассказал о недостатках казахстанской системы обучения летчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ВУЗ первоначальную летную подготовку пилотам-курсантам не дает, а лишь распределяет их группами по частным учебно-тренировочным центрам – по 5-20 человек. При этом каких-либо открытых конкурсов или тендеров на данную работу среди частных учебно-тренировочных центров, как правило, не проводится. Таким образом, вместе со студентами государственного ВУЗа производится и распределение в пользу частных учебно-тренировочных центров финансовых средств, выделенных государством или полученных в частном порядке для первоначальной летной подготовки пилотов-курсантов на реальных учебно-тренировочных воздушных судах», - сказал Талгат Мусабаев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената Парламента РК.

При этом, по его словам, распределение государственных финансовых средств, тем более без конкурсных или тендерных процедур, является зоной повышенных коррупционных рисков, которые в данном случае реализуются при проведении первоначальной летной подготовки пилотов-курсантов (студентов ВУЗа) с привлечением и участием частных учебно-тренировочных центров.

«Частные учебно-тренировочные центры, по которым коррупционные риски реализовались, вынуждены экономить на всем – и в первую очередь на мерах по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности. Например, при выполнении полетов используется дешевый автомобильный бензин вместо сертифицированного авиационного топлива, не получают сведения о метеорологической обстановке в районе полетов, техническое обслуживание воздушных судов проводится с привлечением самих же пилотов-курсантов, не производится необходимое страхование ответственности эксплуатанта, привлекаются неопытные пилоты-инструкторы, полеты выполняются на сверхлегких воздушных судах массой не более 500-700 килограммов, а не на самолетах массой более 1200 килограммов (как того требуют документы ИКАО), используются аэродромы, непригодные для учебно-тренировочных полетов и т.п», - отметил сенатор.

«Все это является угрозами и рисками, снижающими уровень безопасности полетов в Республике Казахстан, и в результате получаем аварии и катастрофы», - заключил Т. Мусабаев.